Hoffenheim wënnt 3:2 géint Frankfurt a Bielefeld a Köln trennen sech mat 1:1.

Mainz mam Leandro Barreiro huet Wolfsburg keng Chance gelooss a verdéngt mat 3:0 gewonnen. No 4 Minutte louch d’Ekipp vum Bo Svensson schonn duerch Goler vum Jonathan Burkardt a vum Anton Stach a Féierung, wat déi séierst 2:0-Féierung an der Bundesliga-Geschicht vu Mainz ass. Wolfsburg war an der Offensiv ze harmlos an hat am ganze Match kee Schoss op de Gol. De Leandro Barreiro huet de ganze Match gespillt, den éischte Gol vu senger Ekipp virbereet an an der 78. Minutt déi giel Kaart gesinn.

Arminia Bielefeld huet géint den 1. FC Köln beim 1:1 op en Neits eng uerdentlech Leeschtung gewisen, konnt sech awer nees net mat enger Victoire belounen. Nom Gol vum Salih Oezcan an der 17. Minutt ass et mat engem 0:1 fir d’Gäscht an d’Kabinne gaangen, ongeféier eng Véierelsstonn no der Paus konnt de Bryan Lasme awer ausgläichen. Bielefeld bleift domat op der 17. Plaz, wärend Köln weiderhin op der Plaz 9. läit.

Hoffenheim kënnt ëmmer besser a Form an huet och géint Eintracht Frankfurt beim 3:2 eng iwwerzeegend Leeschtung gewisen. Nodeems de Rafael Santos Borré seng Ekipp nach a Féierung konnt bréngen, huet Hoffenheim de Match duerch Goler vu Geiger a Rütter nach an den éischte 45 Minutte gedréint. D’Lokalekipp ass och no der Paus iwwerleeën bliwwen a konnt duerch de Samassekou op 3:1 erhéijen. An der 72. Minutt konnt den agewiesselten Paciencia dunn nees verkierzen, fir méi ass et awer net méi duergaangen.

Bayer Leverkusen huet doheem Greuter Fürth keng Chance gelooss a louch scho fréi duerch Goler vun Adli (11’) an Tapsoba (17’) mat 2:0 a Féierung. An der 33. Minutt konnt Fürth duerch den Dudziak zwar nach verkierzen, d’"Werkself" konnt awer direkt virun an no der Paus mat zwee weidere Goler den Deckel dropmaachen. Fürth huet du kaum Géigewier méi geleescht, soudass de Match mat 7:1 op en Enn gaangen ass. Bei Leverkusen huet mat 4 Goler a 27 Minutte virun allem de Patrik Schick erausgestach. Wärend d’Lokalekipp domat den 3. an der Tabell bleift, ass Fürth weiderhin ofgeschloen op der leschter Plaz.

Zu Augsburg konnt de VfL Bochum eng iwwerraschend 2:3-Victoire feieren. An der Hallschent stoung et no zwee Goler vum Sebastian Polter an engem vum Gerrit Holtmann schonn 3:0 aus der Siicht vun de Gäscht, Augsburg huet donieft zwee Mol verletzungsbedéngt misse wiesselen. D’Ekipp vum Markus Weinzierl ass no der Paus zwar duerch Goler vu Gregoritsch a Caligiuri nach eemol staark zréckkomm, um Enn konnt Bochum d’Victoire awer iwwer d’Zäit retten an déi gutt Form confirméieren. Den Opsteiger ass elo den 10. an Augsburg läit weider op der Relegatiounsplaz.

D'Statistike vun de Matcher

D'Tabell vun der Bundesliga