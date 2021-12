Donieft behaapt Nidderkuer sech 6:0 géint d’Etzella a Wolz ka sech mat 1:0 géint Hamm duerchsetzen.

E Samschdeg war am nationale Futtballchampionnat den Optakt vum 14. Spilldag an der BGL Ligue.

Diddeleng hat doheem keng Problemer beim 5:1 géint Rodange a louch scho virun der Paus duerch zwee Goler vum Sinani (26’, 31’) an engem vum Ikene (45+1’) mat 3:0 a Féierung. No der Paus konnt den Ndiaye an der 69. Minutt nach verkierzen, méi war fir Rodange awer net méi dran, ënner anerem well de Larrière an der 81. Minutt en Handeelefmeter verschoss huet. An de Schlussminutten hunn den Delgado an de Bojic dann nach fir d’Endresultat gesuergt. Diddeleng bleift domat den Tabelleleader a fir Rodange gëtt et mat 7 Punkten no 14 Matcher enk.

Och de Match vun Nidderkuer géint d’Etzella war schonn an der Hallschent entscheet. D’Goler vu Luisi a Muratovic hunn de Gäscht d’Genéck gebrach, de Vogel huet kuerz virun der Paus nach een dropgesat. Nom Pausentéi ass et weider just an eng Richtung gaangen an den De Almeida (66’, 77’) an de Luisi (70’) hunn d’Resultat weider an d’Luucht geschrauft, soudass de Match mat 6:0 op en Enn gaangen ass. Nidderkuer spréngt domadder zumindest fir een Dag op déi 2. Plaz am Klassement an d’Etzella bleift 14..

Am Kellerduell hat Wolz doheem kaum Problemer géint Hamm an huet um Enn verdéngt mat 1:0 gewonnen. An der 22. Minutt konnt den Ibrahimovic den eenzege Gol vum Dag fir seng Faarwe markéieren. Hamm huet virun allem an der Offensiv eng schwaach Leeschtung gewisen, soudass d’Victoire fir di Wëlzer ni richteg a Gefor war, déi domat op déi 12. Plaz sprangen. Hamm bleift mat 3 Punkte op der leschter Plaz.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell