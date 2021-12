Verschidden Decisioune ware scho virum leschte Spilldag gefall, ma op verschiddenen Terrainen ass et nach ëm alles gaangen.

Am Grupp D stounge sech Real Madrid an Inter Mailand géintiwwer, fir ënnert sech d'Plaz 1 an 2 vun dësem Grupp auszemaachen, mam besseren Enn (0:2) zum Schluss fir d'Spuenier. Sheriff Tiraspol hat keng Chance méi op déi 2. Plaz, hat awer scho virum am Match géint Donezk d'Qualifikatioun fir d'Europa League sécher, do ass hinnen och e Punkt auswäerts um leschte Spilldag duergaangen.

Manchester City hat déi 1. an de PSG déi 2. Plaz am Grupp A sécher, scho virum Match. Eenzeg Leipzig a Bruges hu sech am Fernduell ëm déi 3. Plaz gestridden. An duerch eng 2:1 Victoire géint Manchester, déi jo scho sécher als 1. duerch waren, konnt Leipzig dës Plaz sécheren. Bruges hat 4:1 géint de PSG verluer.

Am Grupp B stoung scho virum Match fest, dass Liverpool als Tabellenéischten an d'Aachtelsfinallen anzitt, dat zum Schluss mat 6 Victoiren aus 6 Matcher. Ma tëscht Porto, dem AC Mailand an Atlético Madrid war nach alles op. Duerch d'1:2-Néierlag géint Liverpool war Mailand ganz eliminéiert an Atlético konnt sech mat enger 3:1-Victoire géint Porto déi 2. Plaz sécher an d'Portugisen an d'Europa League schécken.

Am Grupp C war scho virum leschte Spilldag alles kloer. Ajax als 1., Sporting als 2. an der Champions League weider an d'Dortmund hat sech d'Plaz an der Europa League geséchert. Do hunn och déi héich Victoirë vun Ajax géint Sporting (4:2) a vum BVB géint Besiktas (5:0) net méi vill geännert

Grupp D

Real Madrid - Inter Mailand 2:0

1:0 Kroos (17'), 2:0 Asensio (79')

Inter hat an den éischten 10 Minutten de Ballbesëzt quasi exklusiv, konnt awer keng richteg Chancen erausspillen. Lues a lues koum Madrid an de Match an no 17. Minutten huet de Kroos d'Heemekipp dunn a Féierung bruecht. Direkt nom Gol wollt Inter de séieren Ausgläich, ma si sinn ëmmer nees un der Defense hänke bliwwen. Inter hat och weider méi Ballbesëtz am Match, ma déi wierklech zwéngend Chancen. Virun der Paus hätt Real nach kéinten den 2:0 maachen, ma de Casemiro hat just d'Aussennetz getraff.

An der zweeter Hallschent haten béid Ekippen hir Chancen, ma kee konnt se notzen. No ronn enger Stonn koum et no enger méi onschéiner Situatioun. Nodeem de Militao de Barella an d'Ballustrade gedréckt huet, huet sech de Spiller vun Inter Mailand mat engem Schlag revanchéiert. Den Arbitter huet dorobber reagéiert an huet dem Madrillen eng giel an dem Mailänner eng rout Kaart gewissen. Esou gouf d'Aufgab fir Inter, fir dëse Match ze wannen an esou éischten an der Grupp ze ginn, nach méi schwéier. Real huet vun der Iwwerzuel profitéiert an de Ball an de Géigner lafe gelooss. Mat engem wonnerschéine Schoss huet den Asensio genau eng Minutt no senger Awiesslung den 2:0 markéiert. An de leschte Minutten huet ee kloer gesinn, datt Real ee Mann méi hat an 2 Goler am Avantage war. Si hunn net méi zwéngend no Vir gespillt an Inter huet probéiert, de Schued ze limitéieren.

Schachtar Donezk - Sheriff Tiraspol 1:1

1:0 Fernando (42'), 1:1 Nikolov (90'+4)

Donezk hat an der éischter Hallschent däitlech méi vum Match an och méi Chancen an hu sech duerch de Fernando kuerz virun der Paus belount. Vun Tiraspol ronderëm de Sébastien Thill war just wéineg ze gesinn. An der zweeter Hallschent en änlecht Bild, ma Donezk konnt näischt aus hirem Iwwerschoss vu Chance maachen. An der 94. Minutt war et dunn de Nikolov, dee quasi mat der leschter Aktioun den 1:1 schéisst a senger Ekipp vun Tiraspol domadder en e bësse gléckleche Punkt schenkt.

Grupp A

Paris Saint-Germain - Club Bruges 4:1

1:0 Mbappé (2'), 2:0 Mbappé (7'), 3:0 Messi (38'), 3:1 Rits (68'), 4:1 Messi (76',p)

RB Leipzig - Manchester City 2:1

1:0 Szoboszlai (24'), 2:0 Silva (71'), 2:1 Mahrez (77')

Grupp B



FC Porto - Atlético Madrid 1:3

0:1 Griezmann (56'), 0:2 Correa (90'), 0:3 De Paul (90'+2), 1:3 Sergio Oliveira (90'+5,p)

AC Mailand - FC Liverpool 1:2

1:0 Tomori (29'),1:1 Salah (36'), 1:2 Origi (55')

Grupp C

Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul 5:0

1:0 Malen (29'), 2:0 Reus (45'+2), 3:0 Reus (53'), 4:0 Haaland (68'), 5:0 Haaland (81')

Ajax Amsterdam - Sporting Clube de Portugal 4:2

1:0 Haller (8',p), 1:1 Nuno Santos (22'), 2:1 Antony (42'), 3:1 Neres (58'), 4:1 Berhuis (62'), 4:2 Tabata (78')

