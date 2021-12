Den däitsche Rekordchampion huet sech en Dënschdeg den Owend mat 5:0 géint de VfB Stuttgart duerchgesat.

Der Serge Gnabry huet en Dënschdeg den Owend um 16. Spilldag fir déi 25. Hierschtmeeschterschaft vu Bayern München an der Bundesliga gesuergt. Den däitschen Nationalspiller war mat sengen dräi Goler an zwou Virlage beim 5:0 am Südderby beim komplett iwwerfuerderte VfB Stuttgart de Spiller vum Match.

De Gnabry huet an der 40., an der 53. an an der 74. Minutt fir Bayern markéiert. Déi zwee aner Goler huet de Weltfuttballer Robert Lewandowski an der 69. an an der 72. Minutt geschoss. De Pol huet domadder dës Saison schonn 18 Goler markéiert.

Fir d'Konkurrenz ass d'Nouvelle, datt Bayern Hierschtchampion ass, net gutt, well an der Vergaangenheet huet sech den FCB duerno nëmmen dräi Mol nach de Championstitel huele gelooss.

