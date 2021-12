En Donneschdeg den Owend war den Tirage vun der drëtter Saison an der Nations League.

Frankräich konnt déi zweet Editioun vun der Nations League fir sech decidéieren a gouf domat Successeur vu Portugal. Lëtzebuerg spillt an der Liga C am Grupp 1 géint d'Tierkei, Litauen an d'Färöer Inselen.

Liga C

Grupp 1: Färöer Inselen, Litauen, Lëtzebuerg, Tierkei

Grupp 2: Zypern oder Estland, Kosovo, Griicheland, Nordirland

Grupp 3: Kasachstan oder Moldawien, Aserbaidjan, Belarus, Slowakei

Grupp 4: Gibraltar, Georgien, Nordmazedonien, Bulgarien

Liga A

Grupp 1: Éisträich, Kroatien, Dänemark, Frankräich

Grupp 2: Tschechesch Republik, Schwäiz, Portugal, Spuenien

Grupp 3: Ungarn, England, Däitschland, Italien

Grupp 4: Wales, Polen, Holland, Belsch

Liga B

Grupp 1: Armenien, Irland, Schottland, Ukrain

Grupp 2: Albanien, Israel, Russland, Island

Grupp 3: Montenegro, Rumänien, Finnland, Bosnien-Herzegowina

Grupp 4: Slowenien, Serbien, Norwegen, Schweden

Liga D

Grupp 1: Lettland, Andorra, Kasachstan oder Moldawien, Liechtenstein

Grupp 2: San Marino, Zypern oder Estland, Malta