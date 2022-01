An Italien gouf et eng Victoire fir den AC Mailand, an der Bundesliga gewënnt Köln géint Hertha Berlin.

Bundesliga

Hertha BSC - 1. FC Köln 1:3

0:1 Modeste (30.), 0:2 Duda (32.), 1:2 Darida (57.), 1:3 Thielmann (90.+1)

Köln feiert am éischte Match am Joer 2022 eng 3:1-Victoire zu Berlin a zitt an der Tabell laanscht Union Berlin a Frankfurt op déi sechste Plaz. Den Anthony Modeste huet och an dësem Match e Gol markéiert an huet an der 30. Minutt den éischte Gol fir seng Ekipp markéiert, kuerz duerno huet den Duda zum 2:0 eragesat. Berlin konnt no der Paus duerch e Fräistouss vum Darida op 1:2 verkierzen, awer net weider Drock opbauen. Zum Schluss vun der Partie gouf de Match méi ausgeglach a béid Ekippen hunn no vir gespillt, et war awer de Kölner Thielmann, deen an der Nospillzäit zum 3:1 erasetze konnt. Bei Köln souz den 20-järege Lëtzebuerger Mathias Olesen mat op der Bänk.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg (17.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

FA Cup

An England ginn op dësem Weekend Matcher am prestigiéisen FA Cup gespillt. Ënner anerem koume Liverpool, Tottenham, West Ham an Norwich City an déi nächst Ronn.

FC Liverpool - Shrewsburg Town 4:1

0:1 Udoh (27.), 1:1 Gordon (34.), 2:1 Fabinho (44.), 3:1 Roberto Firmino (78.), 4:1 Fabinho (90.+3)

Tottenham Hotspur - FC Morecambe 3:1

0:1 O'Connor (33.), 1:1 Winks (74.), 2:1 Lucas Moura (85.), 3:1 Kane (88.)

Nottingham Forest - FC Arsenal (18.10 Auer)

Serie A

Venedeg - AC Mailand 0:3

0:1 Ibrahimovic (2.), 0:2 Hernández (48.), 0:3 Hernández (59., Eelefmeter)

An der Serie A gouf et um Sonndeg eng Victoire fir den AC Mailand. D'Rossoneri setze sech kloer mat 3:0 am Auswäertsmatch géint FC Venedeg duerch. Den Ibrahimovic konnt schonn no zwou Minutten zum 1:0 erasetzen, an der zweeter Hallschent huet den Hernández mat zwee Goler an der 48. an der 59. Minutt fir d'Lombarden alles kloer gemaach. Venedeg war vun der 58. Minutt u just nach zu 10 um Terrain, well de Svoboda wéinst Handspill déi Rout Kaart gesinn an en Eelefmeter verschëllt hat. Beim Opsteiger aus Venetien stoung de Michael Cuisance no sengem Wiessel vu Bayern München an Italien eng éischte Kéier um Terrain.

SSC Neapel - Sampdoria Genua (16.30 Auer)

AS Roum - Juventus Turin (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

FC Metz - Racing Straßburg 0:2

0:1 Ajorque (50.), 0:2 Aholou (90.+1)

A Frankräich verléiert den FC Metz um Sonndeg doheem 0:2 géint Stroossbuerg a ka sech soumat keng Punkten am Kampf géint den Ofstig sécheren. Stroossbuerg bleift duerch dës Victoire op der aachter Plaz an der Tabell. D'Elsässer goungen an der 50. Minutt duerch den Ajorque mat 1:0 a Féierung a konnten an der Nospillzäit duerch den Aholou de Match fir sech entscheeden.

De Resumé vum Match fannt dir bei de Kolleege vun RTL 5minutes.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1