Mat 0:4 musse sech Geißböcke doheem géint Bayern geschloe ginn. Mainz wennt mam Leandro Barreiro géint Bochum. Victoirë ginn et och fir Leipzig an Union.

De Branchenprimus Bayern München huet eng verdéngte Victoire zu Köln gefeiert. Nom Gol vum Lewandowski huet de Tolisso mam 2:0 nach virun der Paus fir kloer Verhältnisser gesuergt. Köln huet wuel den Uschloss markéiert, gouf awer wéinst Abseits vum VAR nees annuléiert. De Lewandowski huet mat senge Goler 22 an 23 an dëser Saison fir 4:0 d'Schlussresultat gesuergt. Domat bleift Bayern an der Tabell 6 Punkte virum BVB.

Mainz huet sech mam Leandro Barreiro e wichtegen Dräier géint Bochum gekroopt. Géint de staarken Opsteiger aus dem Ruhrpott huet de St. Juste direkt um Ufank vun der 2. Hallschent de goldege Gol geschoss. Mainz gewënnt domat mat 1:0 géint Bochum a steet an der Tabell elo 4 Punkte virum VFL.

Leipzig ass mam Trainer Domenico Tedesco weider um Virmarsch. Zu Stuttgart hunn déi rout Bulle sech no Goler vum Silva an Nkuknku mat 2:0 konnten duerchsetzen. Eng Victoire gouf et och fir Union Berlin. D'Körpenicker louche wuel mat 0:1 géint Hoffenheim a Réckstand, hunn de Match awer duerch Goler vum Voglsammer a Promel zu hire Gonschte gedréint an entscheeden de Match um Enn mat 2:1 fir sech.

Een 0:0-Remis ass et tëscht Wolfsburg an Hertha ginn, wat kengem vu béiden Ekippe weider hëlleft.

Am Owesmatch um 18h30 kritt et dann nach Gladbach doheem mat Leverkusen ze dinn.

