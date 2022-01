Den Dirk Carlson spillt mat Aue 2:2-Gläich géint St.Pauli. De Maurice Deville an den Eldin Dzogovic sinn an der 3. Liga an Däitschland net zum Asaz komm.

Mainz huet sech um Samschdeg Mëtteg an der Bundesliga um Enn verdéngt mat 1:0 duerch e Gol vum St. Juste an der 48. Minutt géint de VFL Bochum duerchsetzen. De Leandro Barreiro huet déi 90 Minutten duerchgespillt. An der 2. däitscher Bundesliga huet Erzgebirge Aue een iwwerraschende Punktegewënn zu Hamburg konnten afänken. Beim Tabelleleader St. Pauli huet den Dirk Carlson mat senger Ekipp un der Victoire geschnuppert, krut an der Nospillzäit awer den 2:2 geschoss. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung 90 Minutten um Terrain. Aue bleift trotz dem Punktgewënn op der 17. Plaz an der Tabell. Dogéint ass an der 3. Liga an Däitschland de Maurice Deville bei der 1:2-Néierlag vu Saarbrécke géint Osnabrück net zum Asaz komm. An och den Eldin Dzogovic ass bei der 3:2-Victoire vu Magdeburg zu Freiburg beim FCM net zum Asaz komm. Souwuel den Deville wéi och den Dzogovic souzen e Samschdeg de Mëtteg 90 Minutten iwwer op der Bänk vun hire jeeweilegen Ekippen.