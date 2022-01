De Lëtzebuerger huet bei der 4:3-Victoire vun Huddersfield géint Reading den tëschenzäitlechen 1:1 geschoss. Mainz verléiert mam Leandro Barreiro zu Fürth.

An der englescher Championsship huet den Danel Sinani no 9 Minutten den 1:1 Ausgläich fir Huddersfield markéiert. Elleng an der 1. Hallschent sinn tëscht Reading an Huddersfield 6 Goler gefall, sou dass et mat engem 3:3-Gläich an d'Kabinne gaangen ass. Um Enn Huddersfield no engem rasantem Match mat 4:3. Den Danel Sinani, deen och schonn am leschte Match e Gol geschoss huet, ass an der 78. Minutt ausgewiesselt ginn.

IT'S HIM AGAIN! DANEL SINAAAAAAANI EQUALISES FOR TOWN!



Game on.#htafc pic.twitter.com/UzzYZYz6i7 — Huddersfield Town (@htafc) January 22, 2022

An der 1. däitscher Bundesliga gouf et eng béis Iwwerraschung fir Mainz. Géint den Tabelleleschte Greuther Fürth ass et eng 0:2-Néierlag ginn. De FLF-Nationalspiller Leandro Barreiro stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain.

An Zypern huet an der 1. Liga Kreta géint Panetolikos mat 2:4 de Kierzere gezunn. De Vahid Selimovic ass bei Kreta net zum Asaz komm.

An der 2. Liga a Portugal huet am freien Nomëtteg Vilafranquense an der Nospillzäit den entscheedende Gol markéiert an esou de Match mat 4:3 géint Nacional Funchal fir sech entscheet. Den Eric Veiga souz bei der Victoire vu senger Ekipp 90 Minutten op der Bänk.