Déi zwee Lëtzebuerger hunn den obligatoresche Coronatest bestanen an hunn och schonn trainéiert.

Déi Lëtzebuerger Olympiadelegatioun, mat den zwee Alpin-Schifuerer Matthieu Osch a Gwyneth ten Raa, koum ouni Problemer am Athletenduerf zu Peking un. No der Arrivée um Flughafe vun der chinesescher Haaptstad, an der Iwwerpréiwung an dem Ausfëlle vun all de Paperassen, hunn dunn awer emol nach zwee Coronatester op der Plaz misse gemaach ginn, dozou den Heinz Thews, Lëtzebuerger Missiounschef op den olympesche Wanterspiller, déi e Freideg (13 Auer Lëtzebuerger Zäit) ufänken:

"Wéi d'Ekipp eis gëschter [Sonndeg] och gesot huet, wat mir och virdrun erlieft hunn, ganz déif a ganz grëndlech. Mam Bus ass alles gutt am Athletenduerf ukomm. Mir hunn alles an d'Schiraim ageraumt an dunn huet jidderee sech a säin Zëmmer zeréckgezu bis d'Testresulater do waren. Do war natierlech eng grouss Freed, wéi se all negativ waren. Vun deem Moment u konnt och jidderee sech fräi am Athletenduerf beweegen a war am "closed loop"."

Extrait Heinz Thews

D'Lëtzebuerger Schifuerer mat hirem Staff hu sech dunn am Restaurant vum Athletenduerf emol anstänneg gestäerkt. De Matthieu Osch an d'Gwyneth ten Raa konnte mëttlerweil och schonn trainéieren. De Konschtschnéi vu Peking hätt eng ganz gutt Qualitéit, krut den Heinz Thews vu senge Sportler rapportéiert. Den 22 Joer alen Osch an déi 16 Joer jonk ten Raa ginn op de 24. Olympesche Wanterspiller souwuel am Slalom wéi och am Riseslalom un den Depart.

Wéini sinn déi zwee Lëtzebuerger am Asaz?

D'Gwyneth ten Raa ass de 7. Februar am Riseslalom an den 9. Februar am Slalom um Depart. Dem Matthieu Osch seng Asätz sinn den 13. an de 16. Februar. Déi zwee Duerchgäng sinn all Kéier um 3.15 Auer an um 6.45 Auer Lëtzebuerger Zäit.