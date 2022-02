Am Match géint Hoffenheim huet Mainz sech duerch zwee spéit Goler behaapt, fir den 1. FC Köln war den Anthony Modeste rëm de Matchwinner.

E Samschdeg war an der däitscher Bundesliga d'Suite vum 21. Spilldag, nodeems sech e Freideg Hertha a Bochum d'Punkte mat engem 1:1-Remis gedeelt haten.

Den 1. FSV Mainz 05 huet sech duerch e spéide Gol mat 2:0 géint Hoffenheim behaapt. De Leandro Barreiro war dobäi fir 67 Minutten am Asaz. No enger éischter Hallschent ouni Goler hu sech och nom Säitewiessel béid Ekippe schwéier gedoen de Ball hannert d'Linn ze bréngen. Duerch d'Goler vum Lee an Niakhaté hu sech d'Mainzer an der Schlussphas awer nach déi dräi Punkte geséchert.

Fir den SC Freiburg gouf et zu Köln dann eng 0:1-Defaite. Duerch e Gol vum Anthony Modeste ass d'Lokalekipp mat enger Féierung an d'Paus gaangen, déi sech och am zweeten Duerchgang gehalen huet. Freiburg ass et tëschenzäitlech zwar gelongen auszegläichen, ma de Gol gouf op Grond vun enger Abseits-Positioun vum Videoarbitter oferkannt.

Zu Stuttgart huet sech no engem opreegende Match d'Ekipp vu Frankfurt mat 3:2 duerchgesat. D'Stuttgarter konnten de fréie Géigegol vum Ndicka nach virun der Paus am Numm vum Anton ausgläichen, ma de Hrustic huet d'Partie mat sengen zwee Goler an der zweeter Hallschent fir d'Eintracht entscheet.

Kee Gewënner gouf et e Samschdeg tëscht Bielefeld a Gladbach. No 90 Minutten hu si sech mat 1:1 getrennt. Op der Säit vu Bielefeld konnt de Serra den 1:0 markéieren, ma de Plea huet de Gladbacher mat sengem Gol nach ee Punkt geséchert.

Am fënnefte Match vum Mëtteg konnt sech Augsburg dann nach Doheem mat 2:0 géint Union Berlin duerchsetzen. De Gregoritsch hat vun engem individuelle Feeler profitéiert a sou no enger véierel Stonn op 1:0 gestallt. Ronn 30 Minutte viru Schluss war et dann den Hahn, dee mam zweete Gol vum Match déi dräi Punkte fir den FCA geséchert huet.

E Samschdeg den Owend kënnt et dann um 18.30 Auer nach zu der Partie tëscht dem FC Bayern an RB Leipzig.

D'Statistike vun de Matcher

