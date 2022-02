No engem 0:2-Réckstand beweist Aue Moral mee duerch e Gol an der Schlussphase hunn se sech dann awer misse geschloe ginn.

An der 2. Bundesliga huet den Dirk Carlson mat Erzgebirge Aue mat 2:3 géint Kiel de Kierzeren gezunn. Nodeems d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller scho mat 0:2 am Réckstand louch a kuerz virun der Paus och nach eng rout Kaart gesinn huet, hu se Moral bewisen a sinn duerch Goler an der 79. an 84. Minutt nees op 2:2 erukomm. Mee duerch e Gol vum Wriedt an der 90. Minutt konnt Kiel de Match dann awer nach fir sech entscheeden. Den Dirk Carlson koum dobäi déi voll 90 Minutten zum Asaz.