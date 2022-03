Donieft léisst Chelsea Burnley keng Chance an d’AS Roum klappt Atalanta Bergamo.

An der däitscher Bundesliga hu sech ënner anerem Bayern München a Bayer Leverkusen 1:1 getrennt.

Premier League

Leicester City - Leeds United 1:0

1:0 Barnes (67’)

Burnley - Chelsea 0:4

0:1 James (47’), 0:2 Havertz (53’), 0:3 Havertz (55’), 0:4 Pulisic (69’)

Wärend d’Gäscht sech an der éischter Hallschent nach schwéier gedoen hunn, gutt Méiglechkeeten erauszespillen, huet sech no der Paus dunn d’Qualitéit vun de "Blues" duerchgesat. Mat dëser Victoire vergréissert dem Thomas Tuchel seng Ekipp de Virsprong op déi 4. Plaz, wärend Burnley weider den 18. an der Tabell bleift.

Liverpool - West Ham United 1:0

1:0 Mané (27’)

An engem ausgeglachene Spëtzematch ass Liverpool no enger knapper hallwer Stonn duerch de Mané a Féierung gaangen. D’Visiteuren aus der Haaptstad hu sech awer net verstoppt, sou dass et vun den Occasiounen hir eng attraktiv Partie op Aenhéicht war. Duerch dëse Succès bleift d’Ekipp vum Jürgen Klopp um Leader Manchester City drun, deen elo e Sonndeg am Derby géint Manchester United ënner Drock steet.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

AS Roum - Atalanta 1:0

1:0 Abraham (32’)

Ee spannende Match gëtt duerch dem Abraham säi Gol no enger gudder hallwer Stonn entscheet, och wa béid Ekippen duerchaus Geleeënheeten haten. Domat réckt Roum op 3 Punkten un Atalanta erun, déi awer och nach ee Match nozespillen hunn.

Cagliari - Lazio 20h45

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

RC Lens - Stade Brest 0:1

0:1 Honorat (59’)

Nice - Paris Saint-Germain 21h00

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Osasuna - Villarreal 1:0

1:0 Avila (63’)

Real Madrid - Real Sociedad 21h00

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga