Der Résidence geléngt eng grouss Iwwerraschung an der Coupe-Finall. Si klappen Diddeleng mat 58:64.

D'Coupe bei den Damme geet an der Saison 2021/22 op Walfer. D'Résidence hat sech e Mëttwoch an der Halleffinall géint de Basket Esch duerchgesat, obwuel si net vill Spillerinnen op der Bänk sëtzen haten. Diddeleng hat sech par conter kloer géint d'Amicale Steesel behaapt.

An der Finall war et am éischte Véierel zimmlech ausgeglach, mee an den zweeten 10 Minutte konnt Walfer eng Avance vun néng Punkten erausspillen. No der Paus huet de Laf vun de Walfer Dammen ugehalen an den T71 huet 13 Punkte manner gescored wéi d'Residence. Am leschte Véierel huet Diddeleng sech duerch eng méi staark Performance vum Nadia Mossong a Mandy Geniets nees erkritt a konnt sech bis kuerz virum Schluss op sechs Punkten erukämpfen. Um Schluss gewannen d'Walfer Damme mat 64:58 géint den T71.

Fir d'Résidence Walfer ass et den éischte Gewënn vun engem Titel no laanger Zäit.

© Shari Schenten

D'Resultater vun der Coupe am Iwwerbléck