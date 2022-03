En Dënschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger U17-Futtballnationalekipp hiren 2. a leschte Match an der Qualifikatiounsronn fir d'EM an Israel gespillt.

An der éischter Hallschent goung et vill hin an hier. England hat zwar een Tick méi de Ball, mee déi jonk Rout Léiwen hu gutt dogéintgehalen a konnte sech genau sou wéi d'Englänner, déi eng oder aner gutt Golchance erausspillen. No ronn enger hallwer Stonn krut Lëtzebuerg een Eelefmeter fir sech gepaff. Dësen huet den Tim Flick an der 31. Minutt zum 1:0 eragesat.

Kuerz no der Paus huet sech den Thomas Souchard am Dribbling géint déi ganz englesch Ofwier duerchgesat, huet dem True Grant am Gol vun den Englänner keng Chance gelooss a konnt soumat op 2:0 erhéijen. Zwou Tätlechkeeten an der Schlussphas hunn dunn dozou gefouert, datt d'Englänner um Schluss just nach zu 9 waren.

Eng sensationell Victoire, déi opgrond vun der kämpferesch a spilleresch staarker Leeschtung vun de Lëtzebuerger absolut verdéngt ass. Wann d'Resultater aus de géigneresche Gruppe passen, wier Lëtzebuerg op der U17-Europameeschterschaft an Israel dobäi, well Lëtzebuerg d'Grupp als Tabellenzweeten ofschléisst.

Am Ganze gouf d'Qualifikatioun an 8 Gruppe gespillt, aus deene sech 15 Ekippe fir d'Finall an Israel qualifizéieren. D'Gruppenéischt sinn an Israel dobäi an dann nach déi 7 bescht Gruppenzweet. Israel ass als Organisateur als 16. Ekipp direkt qualifizéiert. Bis elo ass awer, well d'Matcher nach net all gespillt sinn, net kloer, ob Lëtzebuerg mat dobäi wäert sinn.