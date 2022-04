An engem verréckte Match dréint Köln en 0:2 Réckstand géint Mainz a gewënnt nach mat 3:2. Wolfsburg a Gladbach hu keng Problemer mat Bielefeld a Fürth.

No der Néierlag an dem schwaache Match géint Villarreal an der Champions League, huet Bayern München och an der éischter Hallschent géint Augsburg eng schwaach Leeschtung gewisen. Bei méi Duerchsetzungsverméigen hätt Augsburg an der Paus och kéinten a Féierung leien. Och no der Paus hu sech d'Bayern schwéier gedoen mee an der 82. Minutt huet de Lewandowski fir d'Erléisung gesuergt wéi en en Eelefmeter fir den 1:0 am Gol ënnerbruecht huet.

De Vfl Wolfsburg hat mat Bielefeld net vill Problemer a kann um Enn mat 4:0 gewannen. Nodeems d'Hemmekipp schonn no der éischter Hallschent duerch 2 Goler vum Nmecha a Féierung louch, hu se kuerz no der Paus duerch den Arnold an de Kruse op 4:0 erhéicht an hunn domadder all Bielefelder Hoffnungen am Keim erstéckt. Dono sollte keng Goler méi falen.

An enger relativ ausgeglachener éischter Hallschent tëscht Köln a Mainz waren d'Gäscht virum Gol déi awer méi geféierlech Ekipp a konnten duerch e Gol vum Burkardt net onverdéngt mat 1:0 an d'Paus goen. Nodeems den Onisiwo an der 55. Minutt op 2:0 erhéicht huet, konnt Köln awer nees zeréck an de Match fannen an huet duerch Goler vum Skhiri (60.') a Ljubicic (78.') op 2:2 ausgeglach. An der 82. Minutt ass et de Kölner dann tatsächlech nach gelongen de Match ze dréinen an dat duerch e Gol vum Kilian. Soumat wënnt Köln mat 3:2 géint Mainz.

Duerch Goler vum Thuram (18.') a Plea (24.', Eelefmeter) konnt Gladbach souverän mat 2:0 géint den Tabelleleschten Greuther Fürth gewannen.

Um 18.30 Auer steet nach den Derby tëscht Hertha Berlin an Union Berlin um Programm.

D'Statistike vun de Matcher

D'Tabell vun der Bundesliga