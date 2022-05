Virun eegenem Public konnt sech den T71 géint d'Amicale behaapten an esou musse béid Ekippen eng fënnefte Kéier fir de Championstitel géintenee spillen.

Diddeleng stoung ënner Drock, well mat enger Néierlag doheem hätt een de "Best-of-Five" géint Steesel verluer. Net verwonnerlech also, datt den T71 mat 200 Kilometer an der Stonn ugefaangen huet a sech schonn direkt am éischte Véierel an Avantage vun 10 Punkten (22:12) erausgespillt huet. Bis an d'Paus sollt dëse Virsprong weider op 48:31 wuessen. De Match war awer zu deem Ament trotz engem héije Virsprong gewonnen, well schonn an der 3. Finall hat Diddeleng de ganze Match iwwer d'Nues vir a gouf ganz um Schluss vu Steesel geschloen.

Den drëtte Véierel war dann och deementspriechend ganz enk an Diddeleng konnt sech dëse knapp mat 22:21 sécheren an ass mat engem Avantage vun 18 Punkten an déi lescht Minutte gaangen. De leschte Véierel huet dann, wéi schonn de leschte Match, der Amicale gehéiert. Si konnten hire Réckstand zwar verklengeren, ma awer net ganz ophuelen, esou datt Diddeleng sech zum Schluss 86:73 duerchsetzt an déi decisiv Finall erzwéngt.