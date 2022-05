0:0 no 90 Minutten an 0:0 no 120... D'Finall vun der wichtegster Coupe an England tëscht Chelsea a Liverpool huet misste vum Punkt entscheet ginn.

FA Cup

FC Chelsea - FC Liverpool 0:0 (5:6 no Eelefmeter)

Et war e Match an deem et wuel Chance gouf, ma wou d'Prezisioun gefeelt huet oder d'Keeper excellent gehalen hunn, grad tëscht der 17. an 30. Minutt huet Chelsea e puer gutt Chance gehat. Fir Liverpool gouf et an der 29. Minutt e Schockmoment, wéi de Golkipp Alisson um Buede leie bliwwen ass. Anescht wéi de Mo Salah 3 Minutte méi spéit, konnt den Alisson awer weidermaachen. De Stiermer vu Liverpool huet missten duerch den Diogo Jota no ronn enger hallwer Stonn ersat ginn. Nach virun der Paus huet de Lukaku fir Chelsea eng grouss Chance leie gelooss, esou ass et mat 0:0 an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel hu béid Ekippe kuerz hannerteneen zwou Chancen net genotzt an no enger Stonn huet de Jota laanscht de Gol geschoss. An de Schlussminutten hat Liverpool nach zwou gutt Chancen, déi si awer och leie gelooss hunn. No 91 Minutten huet den Arbitter ofgepaff an d'Coupefinall ass an d'Verlängerung gaangen. An deenen 30 Minutte war d'Bild änlech, wéi an den 90 virdrun. Béid Ekippe hu probéiert, och wa manner Drock a manner Chancen do waren, ze markéieren, wat awer kengem gelénge sollt. Esou koumen d'Fans op hir Käschten, well dëse Match iwwert déi komplett Längt sollt goen a vum Punkt entscheet gouf.

Chelsea huet hei ugefaangen an den Alonso konnt markéieren, de Milner huet nogezunn. Dono huet den Azpilicueta fir Chelsea verfeelt an den Thiago fir Liverpool markéiert. Den drëtten Eelefmeter op Säite vun Chelsea huet den James erageschoss ma och de Firmino huet d'Nerve behalen. Weider war Liverpool am Avantage. Véierte Mann vum Punkt fir Chelsea war den Barkley, dee getraff huet, ma och den Alexander-Arnold markéiert fir Liverpool. Den Jorginho huet de fënnefte Penalty fir Chelsea geschoss an fir déi véierte Kéier markéiert. Liverpool konnt also mam leschten Eelefmeter d'Victoire kloer maachen, ma beim Duell mam Mané hat de Mendy de richtegen Eck erwëscht an huet esou eng Ekipp am Match gehalen. Esou goung och d'Eelefmeterschéissen an d'Verlängerung, bei där den Ziyech fir déi Londoner an de Jota fir déi Liverpooler treffe konnt. De siwenten Eelefmeter huet de Mount du verschoss a Liverpool hat nees d'Chance, de Sack hei zou ze maachen. Dat ass hinnen och gelongen, well den Tsimikas de Ball sécher am Netz ënnerbrénge konnt. Esou wënnt Liverpool dës golaarm Finall nom 7. Eelefmeter.

Serie A

Udinese Calcio - Spezia Calcio 2:3

1:0 Molina (26'), 1:1 Verde (35'), 1:2 Gyasi (45'+3), 1:3 Maggiore (47'), 2:3 Mari (90'+4)

Fir Udinese ass et ëm net méi vill gaangen, ma Spazia konnt mat enger Victoire sech Loft am Ofstigskampf verschafen. A grad ronderëm d'Paus waren d'Gäscht um Drécker an haten innerhalb vu 15 Minutten aus engem 0:1 en 3:1 gemaach. De Schlussgol vum Mari sollt un der Punkteverdeelung net méi vill änneren. Mat 36 Punkten an nach engem Match ze spillen huet Spezia elo 7 Punkte Virsprong op Cagliari a kann esou, och wann den 18. nach ee Match manner huet, net méi Ofsteigen.

AS Roum - FC Venedeg (20h45)

La Liga

Espanyol Barcelona - FC Valencia 1:1

0:1 Gomez (37'), 1:1 De Tomas (45'+2)

An engem Match, wou et net méi ëm esouvill gaangen ass, well béid Ekippen aus eegener Kraaft net méi uewe matspille kënnen, kënnt en 1:1 eraus, dobäi hat Valencia däitlech méi vum Match, fir hei méi matzehuelen.

Ligue 1

AS Monaco - Stade Brest (21h)

FC Metz - SCO Angers (21h)

Racing Stroossbuerg - Cerlmont Foot (21h)

Stade Rennes - Olympique Marseille (21h)

