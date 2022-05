An der Lutte ëm déi europäesch Plazen ass och elo kloer, wie wou spillt: Leipzig (CL), Union Berlin, Freiburg (EL) a Köln (UECL)

Bayern, Dortmund a Leverkuse stoungen als déi éischt 3 fest, Leipzig wäert mat hinnen Champions League spillen. Union Berlin a Freiburg tauschen nach d'Plazen, ma béid qualifizéiere sech fir d'Europa League, Köln dierf Confernence League spillen. Fürth a Bielefeld mussen déi nächst Saison eng Divisioun méi déif spillen, d'Hertha aus Berlin muss an d'Relegatioun a Stuttgart konnt sech mat engem Gol an der 92. Minutt quasi a leschter Sekonn virun dëser Relegatioun retten.

1. FC Union Berlin - VFL Bochum 3:2

1:0 Prömel (5'), 2:0 Awoniyi (25',p), 2:1 Zoller (55'), 2:2 Löwen (79'), 3:2 Awoniyi (88')

Bochum war virum Match wäit ewech vum internationale Geschäft an hat och näischt mam Ofstig ze dinn. Berlin dogéint kéint mat enger Néierlag déi 6. Plaz an domadder d'Europa League u Köln verléieren. Si waren also gefuerdert an hunn dat och vun Ufank u gewisen. No 5 Minutte konnt de Prömel vun enger Flank vum Haraguchi profitéieren an den 1:0 schéissen, no 25 Minutten huet den Awoniyi vum Punkt markéiert, nodeem de VAR de Berliner en Eelefmeter zougesprach hat. Mat där Avance goung et dunn an d'Paus, ma schonn 10 Minutten nom Säitewiessel huet den Zoller eng gutt Pass vum Soares genotzt an de Match nees interessant gemaach. Obwuel et fir Bochum ëm näischt méi goung, hu si net wollten déi 3 Punkten un d'Ekipp aus der Haaptstad verschenken an den Löwen huet no ronn 80 Minutten op 2:2 gesat. Ma Berlin wollt onbedéngt déi 3 Punkten an huet weider no Vir gespillt a sech an der 88. Minutt duerch den Awoniyi belount.

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1:1

1:0 Serra (70'), 1:1 Orban (90'+3)

Leipzig ass beim bal sécheren Ofsteiger Bielefeld gefuerdert, well mat enger eegener Néierlag an enger Victoire vu Freiburg kéint et nächst Saison just an d'Europa League amplaz an d'Champions League goen. Bielefeld dogéint huet nach just eng theoretesch Chance, fir net ze falen, well zwar just 3 Punkten Differenz tëscht hinnen a Stuttgart sinn, ma d'Goldifferenz ass awer enorm. Leipzig hat an der éischter Hallschent déi besser Golchancen, ma och Bielefeld huet sech net verstoppt, markéiere konnt awer kee vu Béiden. Den éischte Gol gouf et no 70 Minutte fir den Aussesäiter an dësem Match. De Serra hat vum Kuddelmuddel am Strofraum profitéiert a markéiert. Quasi mat der leschter Aktioun vum Match konnt Leipzig d'Blamage evitéieren a konnt duerch e Gol vum Orban bei Bielefeld nach e Punkt mathuelen.

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1

1:0 Alario (54'), 1:1 Haberer (88'), 2:1 Palacios (90+7)

© Sven Fiedler

An dësem Duell ass et fir Freiburg ëm vill gaangen, well ee mat enger Victoire an enger Néierlag vu Leipzig nach op déi véiert Plaz kéint klammen an domadder Champions League kéint spillen, ma mat enger Néierlag a ganz vill Pech kéint et souguer just fir d'Conference League duergoen. Ma richteg honnertprozenteg Golchancen war an den éischte 45 Minutte Mangel, eenzeg den Höler hat no 20 Minutten eng gutt Chance fir Freiburg, ma hien hat just de Potto getraff.

Leverkuse koum besser aus der Paus an den Alario huet si an der 54. Minutt dofir belount, no enger gudder Pass vum Schlick. Freiburg wollt sech awer net geschloe ginn an huet alles probéiert, fir zeréck an d'Partie ze kommen. No 88 Minutten huet den Haberer sech en Häerz geholl an am Strofraum ofgezunn an och domadder den 1:1 markéiert. Déi laang Nospillzäit, déi annoncéiert gouf, koum awer der Heemekipp ze gutt. Well den Palacio konnt an der 97. Minutt fir seng Ekipp markéieren a Leverkusen esou déi 3 Punkte sécheren.

Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 2:1

0:1 Belfodil (18',p), 1:1 Haaland (68,p), 2:1 Moukoko (84')

3 Punkten an d'Hertha ass sécher déi nächst Saison an der Bundesliga, Dortmund dogéint ass egal wéi dëse Match ausgeet, 2. an der Tabelle. Am Ufank vum Match war et en hin an hier, bis de Zagadou no 16 Minutten e Foul am Strofraum gemaach huet an den Arbitter no Hëllef vum VAR op de Punkt gewissen huet. De Belfodil huet sech dës Chance net huele gelooss an de Ball uewe Lénks erageschoss. Dono hat Dortmund méi vum Match, konnt dëst awer net an eppes zielbares ëmwandelen. Et huet bis zu der 68. Minutt gedauert, bis Dortmund treffe konnt. Et war vum Punkt den Haaland, deen déi leschte Kéier fir de BVB spillt viru sengem Wiessel op Manchester City. Dortmund krut no Händs vun engem Berliner den Eelefmeter no enger VAR-Amëschung zougesprach. Fir d'Hertha gouf d'Situatioun no 84 Minutte méi schwéier, wéi den Moukoko en Virlag vum Bellingham konnt notzen, fir de Match ze dréinen.

Well näischt méi vun der Hertha koum an Stuttgart nach spéit géint Köln gewanne konnt, heescht et elo fir d'Hertha, datt ee Relegatioun muss spillen. Hire Géigner gëtt e Sonndeg bestëmmt an nach a Fro komme Werder Bremen, Hamburger SV an den SV Darmstadt.

VFB Stuttgart - 1. FC Köln 2:1

1:0 Kalajdzic (13'), 1:1 Modeste (60'), 2:1 Endö (90'+2)

Stuttgart brauch déi 3 Punkten an dësem Match, fir net nach awer mat ganz vill Pech vun der Relegatiounsplaz op eng Ofstigsplaz ze falen, respektiv fir, mat e bësse Chance, esouguer nach d'Hertha erëmzekréien. A Köln brauch 3 Punkten, fir nach eng Chance op d'Europa League ze hunn, nodeem se mol sécher fir d'Conference League qualifizéiert wieren. Mat et war d'Heemekipp, déi am Ufank Drock gemaach huet. No 12 Minutten huet de Kaladjdzic nach vum Punkt net getraff, eng Minutt méi spéit dunn huet hie mam Kapp no engem Corner den 1:0 gemaach. Et huet eng Stonn gedauert, bis dat de Favorit an dëser Partie endlech markéiere konnt. An dat esouguer e bësse glécklech, well en Ofpraller ass direkt virun de Féiss vum Modeste gelant, dee sech déi Chance net huele gelooss huet. Stuttgart huet an dësem Match alles ginn, fir déi lescht kleng Chance, fir d'Relegatioun ze evitéieren, ze notzen an nodeem Dortmund de Match géint d'Hertha gedréint huet a Stuttgart an der 92. Minutt duerch den Endö a Féierung gaangen ass, hu si dëst och wierklech op den allerleschte Stëppel gepackt.

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2

1:0 Ingvartsen (10'), 1,1 Tuta (26'), 1:2 Borré (35'), 2:2 Ingvartsen (49')

Lëtzebuerger Futtballer am Ausland: De Mathias Olesen zu Köln an de Leandro Barreiro zu Mainz

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 5:1

0:1 Kramaric (3'), 1:1 Stindl (26'), 2:1 Pléa (44',p), 3:1 Hofmann (45'+1), 4:1 Embolo (53'), 5:1 Hofmann (68')

Trotz dëser héijer Victoire gëtt Gladbach um Enn just 10 an der Bundesliga a spillt déi nächst Saison net international. Nom Match huet den Trainer Adi Hütter annoncéiert, datt hien déi nächste Saison net méi op der Bänk vun der Borussia wäert setzen. De Veräin an den Trainer hätten sech "d‘un commun accord" getrennt. Den Hütter war eng Saison zu Mönchengladbach.

FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 2:1

1:0 Caligiuri (11',p), 1:1 Ngankam (24'), 2:1 Gregoritsch (85')

Änlech wéi zu Gladbach huet och den Augsburger Trainer nom leschte Match vun dëser Saison matgedeelt, datt hie säi Kontrakt net wäert verlängeren. Hie war d'lescht Joer am Abrëll zeréck op Augsburg koum, nodeem hei schonn eng Kéier vun 2012 bis 2016 hei Trainer war.

VFL Wolfsburg - Bayern München 2:2

0:1 Stanisic (17'), 0:2 Lewandowski (40'), 1:2 Wind (45'), 2:2 Kruse (58')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga