Zu Steesel geet der Lokalekipp ee ganz staarken éischte Véierel duer, fir géint den T71 de 9. Championstitel an der Veräinsgeschicht ze feieren.

E Samschdeg den Owend stoung am nationale Basketchampionnat déi 5. an decisiv Finall tëscht der Amicale Steesel an dem T71 Diddeleng um Programm.

Hei konnt d’Amicale sech scho fréi een héije Virsprong erausspillen, dee si bis zum Schluss net méi aus der Hand ginn huet. De Veräin feiert domat den 9. Championstitel a senger Geschicht an hënnert den T71 un der Titelverdeedegung.

Steesel huet ganz staark ugefaangen an dem T71 am éischte Véierel keng Chance gelooss. Déi Diddelenger waren net am Match an et huet virun allem d’Reussite virum Kuerf gefeelt, wärend Steesel virun allem an der Defense iwwerzeegt huet. An éischter Linn waren et de Bob Melcher an den Jarvis Williams, déi sou fir déi kloer 34:15-Féierung no 10 Minutte gesuergt hunn.

Am zweete Véierel ass d’Partie du méi ausgeglach ginn an och den T71 ass virum Kuerf méi sécher ginn. Ma Steesel huet weiderhi gutt dogéint gehalen a konnt déi däitlech Féierung verdeedegen. 20:21 huet et um Enn vum Véierel geheescht, soudass d’Amicale mat enger Avance vun 18 Punkten an d’Paus gaangen ass.

An och an deenen drëtten 10 Minutte konnt den T71 de Virsprong net verklengeren. Virun allem de Kevin Moura an de Joé Kalmes hunn zwar eng gutt Leeschtung gewisen, ma op Steeseler Säit waren et nees den Jarvis Williams an de Bob Melcher, déi näischt ubrenne gelooss hunn an e groussen Undeel um 18:17 aus deem Véierel haten.

Och dee leschte Véierel war nees ganz ausgeglach, och wa béiden Ekippen hei e bëssen d’Reussite gefeelt huet.

Um Enn geet een exzellenten éischte Véierel der Amicale duer, fir dës 5. Finall mat 87:68 (34:15, 20:21, 18:17, 15:15) fir sech ze entscheeden.

Den Diddelenger Trainer Tom Schumacher verpasst et domat och, de Championstitel dëst Joer als Trainer ze gewannen, nodeems hien e lescht Saison nach als Spiller gewonnen hat.