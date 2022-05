Hueschtert huet sech no Eelefmeterschéisse mat 6:4 géint Mamer behaapt a bleift och an der nächster Saison an der BGL Ligue.

Zu Beggen huet um Donneschdeg Owend am Barragematch Mamer aus der Éierepromotioun géint Hueschtert aus der BGL Ligue gespillt. An enger spannender a serréierter Partie stoung et no 120 Minutten 2:2 gläich. Am Eelefmeterschéissen ass den Golkipp Augustyn zum Matchwinner avancéiert, soudass sech Hueschtert mat 6:4 géint Mamer duerchgesat huet.

Béid Ekippe si mat vill Asaz an d'Partie gaangen an et huet ee gemierkt, datt si onbedéngt gewanne wollten. Mamer huet fréi gestéiert a probéiert, séier no vir ze spillen. An der Ufanksphas huet awer d'Prezisioun gefeelt. Hueschtert ass mat der éischter Aktioun a Féierung gaangen. No enger flotter Kombinatioun ass den Tibor an d'Déift geschéckt ginn, wou hien eleng virum Gol de Ball an de Filet gesat huet. Mamer war veronséchert an hätt kuerz drop bal e Selbstgol markéiert. D'Ekipp aus der BGL Ligue hat elo weider Chancen, konnt awer keng dovun notzen.

No der hallwer Stonn war Mamer nees besser am Match a si hu sech fir hiren Asaz belount. No enger Pass an de Strofraum ware sech den Hueschterter Golkipp an de Meddour net eens, an den Ofwierspiller huet de Ball an den eegene Gol gekläert. Mam 1:1-Remis sollt et och an d'Paus goen.

Nom Säitewiessel ass et fir Mamer schlecht lassgaangen. De Fernandes krut innerhalb vu 4 Minutte fir d'éischt déi giel an dono déi giel-rout Kaart gewisen. Trotz Ënnerzuel hat de Jager kuerz drop déi grouss Méiglechkeet op den 2. Gol fir d'Ekipp aus der Éierepromotioun. Eleng am Strofraum krut de Stiermer de Ball awer net kontrolléiert. An der Suite ass et méi roueg ginn a keng vun den Ekippe konnt sech kloer Chancen erausspillen. Hueschtert huet et iwwerdeems mat Schëss aus der Distanz probéiert, mee richteg geféierlech ass et net virum Mamer Gol ginn. Mat 10 Mann konnt sech den Underdog an d'Verlängerung retten.

An der éischter Hallschent vun der Verlängerung war et laang roueg, bis dem Hueschterter Habbas säi Schoss knapp laanscht de Gol gaangen ass. An der Nospillzäit huet de Lusala, no engem Feeler vum Mamer Ofwierspiller Simoes, Hueschtert nees mat 2:1 a Féierung bruecht. D'Moral vu Mamer war awer net gebrach an de Jager konnt an der 115. Minutt no engem Aworf nees ausgläichen. Bis zum Schluss sollt näischt méi passéieren an d'Eelefmeterschéissen huet missen entscheeden. Hueschtert huet sech do schlussendlech mat 6:4 behaapt, well de Golkipp Augustyn zweemol paréiere konnt.