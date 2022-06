Net nëmmen um Terrain ass et hëtzeg iwwert d'Bün gaangen, ma och ronderëm war eng méi lass, wat zu där enger oder anerer Kritik gefouert huet.

E Samschdeg huet d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp an der Nations League 0:2 géint d'Tierkei verluer.

Et war net nëmmen um Terrain eng relativ intensiv Partie, mä och ronderëm war et eng ganz hëtzeg Atmosphär, mat enger ganzer Partie Tëschefäll, déi zanterdeem, virun allem och online, fir vill Diskussioune suergen. Dofir war eise Commentateur vun der Nationalekipp, de Jeff Kettenmeyer, Invité am Mëttesjournal.

De Jeff Kettenmeyer iwwert d'Sécherheet am Stadion

Och de Joel Wolff, de Generalsekretär vun der FLF, huet reagéiert.

De Joel Wolff, Generalsekretär vun der FLF iwwer Kritik Thematiséiert gouf d'Sécherheet, an d'Opdeelung vun den Zuschauer an den diverse Bléck am Stadion

Joel Wolff op déi deelweis zolidd Kritik a Punkto Sécherheet:

"Déi Kritik, datt déi eng Leit an anere Blocke ware, dat ka sinn. Mä ech mengen awer, datt ee muss soen, datt sécherheetstechnesch wärend dem Match a Punkto Kläppereien oder iergendwellech aner Problemer ass näischt geschitt. Deen eenzege Problem, dee war, ass, datt verschidde Leit op den Terrain gelaf sinn. Mä bon, sou wéi de Stadion konzipéiert ass, ass dat ganz schwéier ze vermeiden. Et si keng Gitter do, wat och kee Mënsch wollt, weder d‘Stad Lëtzebuerg, nach mir als FLF oder soss een. Mä dann ass et schwéier, d‘Leit drun ze hënneren."

Joel Wolff op de Grond, wisou net op d'mannst verschidde Bléck am Stadion fir Lëtzebuerger Supporter reservéiert bleiwen:

"Dat war och guer net gewollt am Virfeld an dat war ofgeschwat mat alle Parteien, wéi d'Stad Lëtzebuerg, wéi awer och virun allem mat der Police. Obscho mir wëssen, datt, wa mir et gemaach hätten, dann hätte mir awer déi selwecht Situatioun um Terrain gehat."