Nodeems Lëtzebuerg kuerz no der Paus nach mat 2:0 a Féierung war, huet een dësen Avantage bannen 2 Minutte verspillt.

No der 0:2-Defaite géint Tierkei stoung um Dënschdeg Owend de 4. Match fir Lëtzebuerg bannen 11 Deeg an der Nations League um Programm.

Um Enn gouf et en 2:2-Remis géint d'Färöer Inselen. Et war e gudde Start an de Match wou d'Rout Léiwe séier mat 1:0 vir waren. D'Gäscht hu sech awer net verstoppt an hätte bis zur Paus duerchaus kéinten e Gol markéieren. Si hu virum Gol awer ze vill Chancë leie gelooss. Nom Säitewiessel huet de Barreiro op 2:0 erhéicht. De Bjartalid huet awer bannen 2 Minutten duerch zwee Goler op 2:2 gesat. Zum Schluss huet d'Heemekipp alles probéiert, de Match ze gewannen, et sollt awer net méi duergoen. No 4 Matcher steet d'Ekipp vum Luc Holtz mat 7 Punkten op der 2. Plaz an der Tabell.

Am zweete Match vum Lëtzebuerger Grupp huet sech d'Tierkei souverän mat 2:0 géint Litaue behaapt.

De Resumé vum Match Tierkei géint Litauen D'Tierkei huet no 4 Matcher de Maximum vun 12 Punkten.

D'Reaktioune vun de Lëtzebuerger

D'Lëtzebuerger Spiller an de Luc Holtz am Interview. Mat der Leeschtung war de Nationaltrainer bis op 15 Minutten no der Paus zefridden.

De Resumé vum Match

D'Rout Léiwe waren direkt konzentréiert am Match an hunn de Ball an den eegene Reien dréine gelooss. Eng flott Kombinatioun iwwer de Sébastien Thill an de Sinani huet an der 3. Minutt déi éischt Chance bruecht, de Stiermer huet awer knapp laanscht de Gol geschoss. An der Defense waren d'Lëtzebuerger awer nach net direkt um Terrain. No engem Konter huet de Moris misse géint de Meinhard Olsen paréieren, deen eleng am Strofraum d'Nerve net behalen huet.

Kuerz drop gouf de couragéierten Optrëtt vun der Heemekipp mat engem Eelefmeter belount. De Rodrigues war vum géigneresche Golkipp vun de Been geholl ginn an huet seng Faarwe mat 1:0 a Féierung bruecht.

An der Suite huet d'Ekipp vum Luc Holtz de Gäscht ze vill Fräiraim am Spill no vir gelooss. An der 20. Minutt huet de Moris e secke Schoss vum Bjartalid paréiert. Lëtzebuerg huet de Match weiderhi geréiert, déi besser Golchancen haten awer d'Färinger. No enger knapper hallwer Stonn huet op e Neits de Moris e Kappball aus kuerzer Distanz missen halen. Déi lescht 10 Minutte virun der Paus hunn awer nees de roude Léiwe gehéiert. Fir d'éischt huet de Sinani knapp laanscht de Gol geschoss. Bei der nächster Aktioun war dem Rodrigues säi Kappball ze harmlos.

Nom Säitewiessel ass Lëtzebuerg perfekt an déi 2. Hallschent gestart. No enger Flank vum Pinto huet de Barreiro de Ball mam Knéi am Filet ënnerbruecht. D'Färinger sinn awer am Match bliwwen an hunn et fäerdeg bruecht, bannen 2 Minutten zwee Goler ze schéissen. No engem Corner huet de Bjartalid de Ball aus ronn 16 Meter an de Gol geschoss. Kuerz drop huet de selwechte Spiller fir seng Faarwen mat engem ofgefälschte Schoss ausgeglach.

D'Heemekipp war lo komplett veronséchert an d'Gäscht si no Corneren ëmmer erëm geféierlech virun de Lëtzebuerger Gol komm. Knapp 20 Minutte viru Schluss huet de Moris e weidere Gol fir d'Gäscht verhënnert. An der Schlussphas hunn d'Rout Léiwen den Tempo erhéicht an hunn alles probéiert, de Match nach ze gewannen. An der 77. Minutt war dem Rodrigues säi Fallrückzieher net cadréiert. 5 Minutte méi spéit huet sech den agewiesselte Christopher Martins am Strofraum duerchgesat, säi Schoss gouf awer ofgeblockt. Lëtzebuerg huet weider mat Drock no vir gespillt, mee och dem Sinani säi Schoss ass knapp laanscht de Gol gaangen. Um Enn soll et awer beim 2:2-Remis tëschent Lëtzebuerg an de Färöer Insele bleiwen.

D'Highlighte vum Match Lëtzebuerg géint d'Färöer Inselen Um Enn sollt Lëtzebuerg eng 2:0-Féierung aus der Hand ginn an 2:2 gläich spillen.

All d'Resultater an d'Statistike vun de Matcher