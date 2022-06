De Lëtzebuerger Futtballnationalspiller huet e Kontrakt vun 2 Joer beim Veräin aus der zweethéchster Divisioun an Holland ënnerschriwwen.

Den Dirk Carlson huet en neie Club mat ADO Den Haag fonnt. De 24 Joer ale Lëtzebuerger Futtballnationalspiller huet beim Veräin aus der zweethéchster Divisioun an Holland e Kontrakt vun 2 Joer ënnerschriwwen. D'lescht Saison huet de Carlson nach an der zweeter Däitscher Bundesliga bei Erzgebierge Aue gespillt. Nom Ofstig an déi 3. Liga konnt de Verdeedeger elo ouni Transfertszomm an Holland wiesselen. Den Haag huet d'lescht Saison op der 4. Plaz an der Tabell ofgeschloss.