D'Mandy Minella huet zu Wimbledon een endgültege Schlussstréch ënnert hir international Tennis-Karriär gezunn.

2001 huet d’Mandy Minella hiren éischte Match op der WTA-Tour gespillt. Dat nämmlecht Joer huet si och an der Lëtzebuerger Fed-Cup-Ekipp hiren éischte Match am Eenzel gewonnen. Deemools war d’Mandy Minella dat gréissten Nowuesstalent aus dem Grand-Duché. Fir d’Lëtzebuerger Fed-Cup-Ekipp huet d’Mandy Minella zanterhier 76 Matcher gespillt an der dovunner 32 gewonnen, 23 am Eenzel an 9 am Dubbel.

Och bei de Spiller vun de klenge Länner huet d’Escherin hiert Land gutt vertrueden a konnt do tëscht 2003 an 2009 sechs Gold- an eng Sëlwermedail gewannen.

Fir méi wéi 20 Joer sollt d’Mandy Minella dann och als Profi aktiv sinn an huet dobäi ee WTA-125er-Titel a ganzer 16 Titelen um ITF-Circuit gewonnen.

2010 stoung d’Mandy Minella bei de US Open déi éischte Kéier an hirer Karriär am Haapttableau vun engem Grand Slam. No Victoirë géint zwou Top-50-Spillerinnen huet d’Lëtzebuergerin sech an der drëtter Ronn awer der US-Amerikanerin Venus Williams misse geschloe ginn.

Ma och am Dubbel war d’Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer 2011 relativ erfollegräich. Hei huet si 5 WTA-Titelen an 10 ITF-Titele gewonnen. 2013 stoung si dann och op der 47. Plaz an der Dubbel-Weltranglëscht. Am Eenzel hat si et 2012 bis op déi 66. Plaz gepackt.

Nieft all de Succèsen an de schéinen Zäite gouf et fir d’Mandy Minella an hirer Karriär och ëmmer nees méi schwéier Zäiten. Duerch Blessure gouf si ëmmer nees zeréckgehäit, wat sech och deels an de Resultater vun der Lëtzebuerger Nummer 1 erëmgespigelt huet. Op an nieft dem Terrain konnt si sech dobäi awer ëmmer op hire Coach a Mann Tim Sommer verloossen, mat deem si zanter 2014 bestuet ass. Mat hirem Coach huet d’Mandy Minella mëttlerweil och zwee Kanner. Dëst huet si awer net dru gehënnert, fir zweemol zeréck op de Profi-Circuit ze kommen.

Wéinst der Corona-Pandemie huet sech hire Récktrëtt vum Profi-Sport dunn nach eng Zäitchen an d’Längt gezunn, well si ënnert deene Konditiounen hir Tennisrackett nach net un den Nol hänke wollt.

D’lescht Joer beim WTA-Tournoi zu Lëtzebuerg ass et dem Mandy Minella dann och eng éischte Kéier gelongen, e Match am Eenzel op der Kockelscheier ze gewannen. No der Néierlag géint d’Alizé Cornet huet si sech dunn op der Kockelscheier eng éischte Kéier verabschit, ier si den 22. Juni 2022 an der Qualifikatioun fir Wimbledon géint d’Maddison Inglis hire leschte Profi-Match gespillt huet.