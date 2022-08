De Weekend geet am nationale Futtball déi nei Saison un. Eis Sportsekipp vum Radio huet fir Iech eng Virschau op déi eenzel Matcher an Ekippe preparéiert.

Ënner 16 Ekippe gëtt den Nofollger vum F91 Diddeleng als Champion gesicht.

FC Monnerech géint Victoria Rouspert



Um éischte Spilldag vun der neier Saison huet den Opsteiger Monnerech e Sonndeg d'Victoria Rouspert bei sech op Besuch. Zwou Ekippen, déi par Rapport zum leschte Joer een neien Trainer hunn an déi allebéid sécherlech de Klassenerhalt als dat grousst Zil hunn.

BGL Ligue Virschau Monnerech-Rouspert/ Rep. Sam Rickal

F91 Diddeleng géint Jeunesse Esch

No 5 Matcher Coupe d'Europe ass den nächste Weekend den Optakt an der héchster Lëtzebuerger Futtballdivisioun fir de Lëtzebuerger Champion F91 Diddeleng. Zum Ofschloss vum 1. Spilldag kënnt et e Méindeg zum Klassiker F91-Jeunesse. Wéi béid Ekippen dës Saison preparéiert hunn, dat verréit eis de Gilles Tricca.