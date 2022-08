E Samschdeg fänkt den neie Futtball-Championnat an der ieweschter Spillklass un.

Virschau Futtball Paul Philipp

An der Saison 2021/2022 ass de Championstitel un den F91 Diddeleng gaangen. D'Enttäuschung beim SWIFT vun Hesper war sécherlech grouss. Si haten zwar ee groussen an och e gudde Kader, mä um Enn ass awer net vill dobäi rausgesprongen. Fir de Paul Philipp sinn d'Jonge vun Hesper dëst Joer awer den Top-Favorit:

"Wat si akaaft hunn, wéi vill si akaaft hunn. Ech mengen, si kéinten och zwou Ekippe maachen, déi ganz kloer uewe mat kéinte spillen. Et huet een dat och dat lescht Joer geduecht. Dunn huet et awer mol net geklappt, fir an eng Coupe d'Europe ze kommen. Wann een awer elo d'Spillermaterial kuckt, wat den Trainer zu Hesper zu Verfügung huet, dann ass Hesper de Favorit fir dës Saison."

Déi Diddelenger hunn duerch d'Coupe d'Europe schonns eng Partie Matcher an de Been. Fir de Paul Philipp ass dat ee Virdeel vis-à-vis vun deenen aneren Ekippen am Championnat. E weidere Pluspunkt ass fir de President vun der FLF, datt si als Ekipp optrieden:

"Si hu bewisen, datt obschonns e puer Titulairë fortgaange sinn, dat huet een awer och schonns déi leschte Saison gesinn an net nëmmen, well si Champion gi sinn, datt do eppes zesumme gewuess ass. Datt et net nëmmen Individualitéite sinn, mä datt et och mat manner Klassen-Individualitéiten eng besser Ekipp ginn ass."

Fir de Paul Philipp kéint de Racing eng interessant Roll uewen an der Tabell spillen. Stroossen kéint d'Iwwerraschungsekipp dëst Joer sinn. Eng méi schwéier Saison kéint op déi zwee Escher Veräiner, d'Fola an d'Jeunesse, duerkommen. De Paul Philipp geet awer net dovunner aus, datt si eppes mam Ofstig ze di kréien. Do kréien aner Ekippen et méi schwéier:

"Do muss een ëmmer d'Opsteiger nennen. Et ass ee Saz vun der Promotioun an d'BGL Ligue. Da muss een eng Ekipp wéi Rouspert kucken, déi wichteg Leit verluer hunn. Wolz mengen ech net. Déi leschte Saison ass hiren Uspréch net gerecht ginn, esou datt ech denken, datt si probéieren, schnell an ee geséchert Mëttelfeld ze kommen."

Den éischte Match gëtt um Samschdeg den Owend tëscht der Etzella vun Ettelbréck an dem Union Titus vu Péiteng gespillt.