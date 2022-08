D'Bundesliga-Saison 22/23 ass um Freideg zu Frankfurt lancéiert ginn, dat mat enger Ekipp vu Bayern München, déi der Eintracht keng Chance gelooss huet.

Bundesliga

An der 5. Minutt ass Bayern München no engem clevere Fräistouss vum Kimmich mat 0:1 a Féierung gaangen. Et goung Schlag op Schlag. An der 10. Minutt hat Bayern München e Corner... d'Frankfurter kruten de Ball net degagéiert an de Pavard konnt aus kuerzer Distanz mat engem stramme Schoss op 0:2 erhéijen. Direkt am Uschloss haten d'Frankfurter d'Geleeënheet ze verkierzen, ma de Knauff huet ze laang gezéckt mam Ofschloss. E Kappball nëmme kuerz drop war op der Lat vum Münchener Gol gelant.

An der 23. Minutt hätt mussen den 0:3 falen... no engem Konter an engem Zouspill vum Gnabry op de Müller, huet deen de Ball am Falen just nach un de Potto gedréckt kritt.

Op der anerer Säit hat de Jesper Lindström eng 100%eg Chance an der 26. Minutt, wéi en eleng virum Neuer stoung, ma de Ball lénks laanscht de Gol geschoss huet.

An der 29. Minutt hunn d'Bayern et besser gemaach. No perfektem Zouspill vum Serge Gnabry trëfft de Sadio Mané via Kappball op 0:3.

An der 35. Minutt war et de Mané deen d'Viraarbecht geleescht huet... Pass op de Müller, dee queesch eriwwer op de Musiala a scho stoung et 0:4.

Domat war et awer nach ëmmer net Zäit fir de Pausentéi. De Mané behaapt de Ball op enkstem Raum, passt op de Müller, dee weider op de Gnabry... Resultat 0:5.

An der 2. Hallschent huet Eintracht Frankfurt direkt mol 3 Neier erabruecht. Si sinn dann och an den éischte Minutte besser an de Match komm an hate méi Ballbesëtz. An der 56. Minutt konnt Frankfurt no engem Corner dann och den 1:5 schéissen, dat allerdéngs aus enger Abseitspositioun. Deemno blouf et beim 0:5.

An der 64. Minutt huet et dunn awer geklappt. De Manuel Neuer huet en Ausfluch aus sengem Gol gemaach a sech bei sengem Dribbling iwwerschat. Dovun huet den agewiesselte Kolo Muani profitéiert, deen dem Neuer de Ball ofgeholl huet an op 1:5 verkierze konnt.

An der 73. Minutt ass Bayern an der 2. Hallschent eréischt zum 1. Schoss op de Gol komm, dat duerch de Mané, ma den Trapp konnt halen.

10 Minutten drop huet de Musiala et dunn awer besser gemaach. No enger Pass vum Sané konnt de Musiala aus kuerzer Distanz den 1:6 markéieren.

Dat war dann och de Schlusspunkt. Bayern München deemno mat engem staarken Optrëtt fir de Start an déi nei Saison.

Premier League

Och an der Premier League gouf um Freideg den Owend déi nei Saison agelaut. Hei stoung de Match tëscht Crystal Palace an dem FC Arsenal um Programm. Den FC Arsenal konnt an der 20. Minutt duerch de Gabriel Martinelli den 0:1 markéieren.

Opwuel Crystal Palace méi Ballbesëtz hat, konnte si awer net dovu profitéieren. An der 85. Minutt koum dunn nach en Eelefmeter zu Gonschte vun Arsenal derbäi, deen de Marc Guehi zum 0:2 verwandelt huet. Mat deem Resultat gouf de Match dann och ofgepaff.

Ligue 1

An der Ligue 1 war den 1. Match vun der Saison deen tëscht Olympique Lyon an dem AC Ajaccio. Lyon as an der 12. Minutt duerch den Tetê a Féierung gaangen, dat no enger Virlag vum Lacazette. Dee Lacazette konnt an der 22. Minutt duerch en Eelefmeter op 2:0 erhéijen.

An der 27. Minutt krut de Golkeeper vu Lyon, den Anthony Lopes, eng rout Kaart. Den Thomas Mangani vun Ajaccio konnt duerch en Eelefmeter op 2:1 verkierzen.

Ajaccio konnt awer net laang vun der Iwwerzuel profitéieren, well an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent krut den Romain Hamouma déi giel-rout Kaart an domat war et vun deem Ament un en 10 géint 10.

An der 2. Hallschent huet Lyon seng Dominanz net méi konnten a weider Goler ëmmënzen. Mat der 2:1 Victoire steet Olympique iwwer Nuecht un der Tabellespëtzt an der Ligue 1.

