De Lëtzebuerger Timothy Martin verlängert säi Kontrakt mat Virton bis 2025 a gëtt fir eng Saison un de belschen Éischtligist RFC Seraing ausgeléint.

Den 21 Joer jonke Lëtzebuerg wäert dës Saison fir de belschen Éischtligist RFC Seraing an der Jupiler Pro League um Terrain stoen. Dëst huet de belsche Veräin en Donneschdegmëtteg op de sozialen Netzwierker matgedeelt. Et huet een den Nationalspiller bis un d'Enn vun der Saison 2022/23 ausgeléint.

Virdrun hat den Timothy Martin via Instagram matgedeelt, datt hie säi Kontrakt mat der Royal Excelsior vu Virton bis 2025 verlängert hätt. Domadder wäert hien no sengem Joer beim RFC Seraing bei de Veräin aus Virton, deen den Ament an der zweeter belscher Liga spillt, zeréckgoen.

Den RFC Seraing steet no dräi Spilldeeg den Ament mat 0 Punkten op der leschter Plaz an der Jupiler Pro League.