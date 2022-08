E Samschdeg ass am nationale Futtball-Championnat schonn eng Partie vum 3. Spilldsag ausgedroe ginn.

Fir d’Victoria gëtt et am drëtte Match deen éischte Punkt, wärend et fir d’Jeunesse deen zweete Punkt ass. Zu Rouspert gouf et een 1:1-Gläichspill, woubäi béid Formatiounen net wierklech iwwerzeege konnten. No 7 Minutte war et de Latic, dee seng Faarwen mat engem spektakuläre Volley a Féierung bruecht huet. An der Suite goufen et allerdéngs op béide Säite just nach wéineg Golchancen. Am Laf vum Match huet Rouspert ëmmer méi gedréckt an an der 88. Minutt dunn duerch de Spruds den Ausgläich markéiert, woumat déi schwaach Partie mat engem gerechte Remis op en Enn geet.

