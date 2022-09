A Portugal feiert Vilafranquense mam Eric Veiga déi fënneft Victoire um Stéck, wärend Mannhwim mam Laurent Jans zu Ingolstadt verléiert.

An der Bundesliga gouf et fir Mainz bei Hoffenheim näischt ze huelen. 1:4 heescht et um Enn aus Siicht vun der Ekipp mam Leandro Barreiro. De Lëtzebuerger stoung an der Startformatioun vun de Mainzer an ass an der 64. Minutt ausgewiesselt ginn.

Fir Waldhof Mannheim mam Laurent Jans gouf et an der drëtter Liga an Däitschland eng 0:1-Defaite zu Ingolstadt. De Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp huet d’Partie duerchgespillt. Duerch dës Néierlag bleift Mannheim wéinstens bis e Sonndeg op der 7. Plaz.

An der zweeter portugisescher Liga weist Vilafranquense weider gutt Leeschtungen. D’Ekipp mam Eric Veiga konnt sech doheem 3:2 géint Benfica B behaapten a verdeedegt déi 2. Tabelleplaz. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain a krut an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent déi giel Kaart.