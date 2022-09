En Dënschdeg an der Mëttesstonn ass déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp an d'Tierkei geflunn.

En Donneschdeg ass dann do den zweetleschte Match an der aktueller Nations-League-Campagne. Och wann d'Partie heiheem géint Litauen am Stade de Luxembourg eréischt 3 Deeg méi spéit, e Sonndeg also, ass, esou kënnt et awer dann do zu engem brisanten Duell vun den Traineren. De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz kritt et mam fréieren FLF-Directeur-Technique Reinhold Breu ze dinn, deen elo den Interim op der Trainerbänk bei de Litauer mécht.

Holtz vs Breu/Reportage Franky Hippert

D'Partie Tierkei géint Lëtzebuerg ass en Donneschdeg den Owend um 20.45 Auer a gëtt live hei um Radio, op RTL Télé Lëtzebuerg an op RTL.lu an op RTL Play iwwerdroen. De Match géint Litauen ass dann e Sonndeg den Owend heiheem an dee kënnt Dir och nees live bei eis um Radio, op der Tëlee an um Internet suivéieren.

De Luc Holtz ass zanter August 2010 Nationaltrainer hei am Land, domat ass hien iwwregens op Plaz zwee, wat d'Dauer ugeet, op der Welt. E Joer méi spéit ass de Reinhold Breu dunn techneschen Direkter bei der Lëtzebuerger Futtballfederatioun ginn, bis zejoert. 10 Joer waren déi zwee also zesummen Haaptresponsabel fir de sportleche Beräich bei der FLF.

"Ech freeë mech op de Reini, fir en erëm hei zu Lëtzebuerg ze gesinn, ech kennen de Reinhold jo och gutt an ech mengen net, datt hien an de leschte Méint sech esou geännert huet oder säi Futtballdenken esou geännert huet, wéi dat, wat ech wärend Jore mat him beschwat hunn. Ech mengen, datt hien och relativ vill weess, wéi ech de Fussball gesinn.", esou de Luc Holtz.

De Reinhold Breu war esouguer ee Joer, 2014-2015 Co-Trainer bei der A-Ekipp ënner dem Luc Holtz. Do kann ee jo awer scho vun engem gewëssenen Drock schwätzen, wann de Léiermeeschter souzesoe géint säin Assistent spillt.

"Ech denken, datt notamment Litauen méi ënner Drock wäert si wéi Lëtzebuerg, si spillen fir d'Iwwerliewen am C-Grupp, dat ass natierlech mat méi Stress verbonnen, wéi mir dat elo hunn. Mir sinn do op alle Fall an enger ganz anerer Positioun. Wéi dee Match elo wäert verlafen, elo muss emol fir d'éischt deen éischte gespillt ginn, si spille géint d'Färöer Inselen deen éischte Match, mir an der Tierkei, blesséiert Spiller, gespaarte Spiller, dat ass och en Aspekt."

Egal wéi gëtt et an der Tierkei fir d'FLF-Formatioun en Donneschdeg net einfach. D'Tierke si kloer déi bescht Ekipp an der Nations League Divisioun C Grupp 1 an net fir näischt Tabelleleader. Litauen mam Trainer Reinhold Breu, deen emol den Interim bis d'Enn vum Joer mécht, steet op der leschter Plaz. D'Rout Léiwe sinn déi zweet. Den Duell Holtz-Breu gëtt interessant.