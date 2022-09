Beim Laver Cup zu London ass et e Freideg wärend der Partie tëscht dem Stefanos Tsitsipas an dem Diego Schwartzman zu engem Tëschefall komm.

Ee Klimaaktivist war am Ufank vum zweete Saz op den Tennisterrain gelaf an hat do e Feier geluecht. Dobäi ass de rietsen Aarm vum Mann a Brand geroden. De Mann konnt d'Feier op sengem Aarm selwer ausmaachen. Eréischt duerch d'Hëllef vun Offiziellen ass och d'Feier um Terrain geläscht ginn.

Den Aktivist gouf vum Terrain gedroen.

Den Tsitsipas huet d'Partie mat 6:2 a 6:1 fir sech entscheet.