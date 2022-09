Wann een um Donneschdeg trotz 5 Absenen an der Tierkei ee Punkt kritt, da kann ee schonn mat breeder Broscht an den Duell géint dee leschte vum Grupp goen.

De Marvin Martins huet um Donneschdeg mat sengem 1. Gol d'Lëtzebuerger op d'Schinne bruecht. Den offensive Verdeedeger hat och schonn dëst Joer géint Nordirland markéiert. Hien ass zanter Juli 2019 an de Profiberäich gewiesselt. Et geet him op fussballereschem Plang de Moment richteg gutt.

De Marvin Martins: "Austria Wien ass e grousse Club. Dat wat mir zesumme mat der Nationalekipp erreecht hunn an ech erreecht hunn, dat mécht mech richteg stolz natierlech, mee als Sportler wëll een ëmmer méi. Ech gi mir vill méi fir nach méi héich ze spillen. Jo dat ass mäin Zil."

De Marvin Martins huet liicht Problemer mat den Adducteuren, mee ass ganz optimistesch fir e Sonndeg unzetrieden. Allgemeng mussen d'Spiller bis e Sonndeg regeneréieren. De Maxime Chanot wëll no sengem enttäuschende Match nees d'Kéier kréien.

Den Nationaltrainer Luc Holtz huet de Match zu Istanbul richteg appreciéiert. De Fokus ass elo natierlech um Match géint Litauen an déi 3 Punkten, déi uviséiert ginn. Domadder kéimen d'Rout Léiwen op 11 Punkten, wat de Rekord an enger Qualifikatioun wier, an dat géif och gutt Chancë loossen, fir eventuell beschten 2. vun allen C Ligen ze ginn.

De Luc Holtz: "Zil ass et, déi zwou Saachen ze knacken. Dat hunn ech de Jongen och gesot. Ech wëll hinnen och nees eng Motivatioun bréngen, fir e Sonndeg nach eng Kéier Vollgas ze ginn. Dann ass et éischtens emol déi 11 Punkte maachen an zweetens eventuell de beschte Gruppenzweeten ze ginn, wat eventuell zu enger Barrageplaz fir d'Europameeschterschaft kinnt ginn."

Litauen wäert Tabelleleschte bleiwen a steigt an d’D Liga of. Am Duell Lëtzebuerg-Litauen ass déi positiv Dynamik kloer op Lëtzebuerger Säit.

D'Partie gëtt e Sonndeg den Owend um 20.45 Auer am Stade de Luxembourg ugepaff an um RTL ZWEE op der Tëlee, op RTL.lu an um Radio live iwwerdroen.