An der Europa League ass Frankfurt vun der Uefa zu enger Strof op Sursis an enger Geldstrof verurteelt ginn.

Déi Europäesch Futtball-Union (Uefa) huet e Freideg d'Strofe géint Köln a Frankfurt bekannt ginn. No den uergen Ausernanersetzunge beim 1:1 zu Nice den 8. September däerf den 1. FC Köln fir déi nächst zwee Auswäertsmatcher keng Ticketen u seng Supporter verkafen. Donieft muss de Bundesligist eng Geldstrof vun 100.000 Euro bezuelen. Nice muss säi nächsten Heemmatch ouni Fans am Stadion spillen.

An der Europa League ass d'Eintracht vu Frankfurt e bësse besser ewechkomm. No de Krawalle beim 1:0 bei Olympique Marseille den 13. September krut de Bundesligist eng Bewärungsstrof a muss eng Geldstrof bezuelen. Sollt et bannent den nächsten 12 Méint nach emol zu Tëschefäll kommen, da riskéiert een, datt een Auswäerts ee Match ouni Fans muss spillen an doheem eng Deelspärung vun op d'mannst 1.000 Plazen kritt. D'Eintracht muss dann awer elo schonn eng Strof vu 45.000 Euro bezuelen an och fir de Schued, deen d'Fans am Stadion zu Marseille verursaacht hunn, opkommen.