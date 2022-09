A senger leschter Partie huet sech de Schwäizer zesumme mam Rafael Nadal e richtege Krimi géint den Duo Sock/Tiafoe geliwwert.

An der Nuecht op e Samschdeg huet de Roger Federer (41) mat enger Néierlag der e Schlussstréch ënnert seng Profikarriär gezunn. De Schwäizer huet beim Laver Cup zu London un der Säit vum Rafael Nadal am leschte Matcher vu senger eenzegaarteger Karriär géint den Duo Jack Sock / Frances Tiafoe mat 6:4, 6:7 (2:7), 9:11 verluer. Domadder steet et tëscht Europa an der Welt-Selektioun nom éischten Dag 2:2.

Saying so long while soaking it in.#LaverCup pic.twitter.com/dnIAIF7c07 — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

Nom Match huet den 41 Joer ale Schwäizer mat Tréinen an den Aen der Tenniswelt Äddi gesot. Et wier eng perfekt Rees gewiescht an hie géing nach eemol alles d'selwecht maachen, sot de Federer, hie wier glécklech, net traureg. D'lescht Woch hat de Roger Federer de Schluss vu senger Profikarriär annoncéiert.

De Federer stoung fir d'éischte Kéier no senger Néierlag an der Wimbledon-Véierelsfinall géint den Hubert Hurkacz virun engem Joer nees um Court. D'lescht Joer hat hie sech fir d'drëtte Kéier um Knéi operéiere gelooss.

De Casper Ruud an de Stefanos Tsitsipas haten d'Team Europa virdru mat 2:1 a Féierung bruecht. Den Norweeger Ruud hat zu London den Amerikaner Jack Sock mat 6:4, 5:7 an 10:7 geklappt. De Griich Tsitsipas hat beim 6:2 a 6:1 keng Problemer mam Argentinier Diego Schwartzman. Am drëtten Eenzel hat den Australier Alex de Minaur duerch e 5:7, 6:3 an 10:7 géint de Schott Andy Murray verkierzt.

Europa huet déi bis ewell véier Editioune vum Duell géint eng Welt-Selektioun gewonnen. Beim Laver Cup gëtt et um éischten Dag fir all Victoire een, um zweeten Dag zwee an um drëtten Dag dräi Punkten. Gewënner ass, wien als éischt Team 13 Punkten huet. De Federer spillt de Weekend kee Match méi.

De Schwäizer huet a senger Karriär 20 Grand-Slam-Titele gewonnen, 103 Titelen insgesamt gesammelt, iwwer 300 Wochen un der Spëtzt vun der Weltranglëscht gestanen an Honnerte Milliounen Euro mat sengem Sport a senge Sponsore verdéngt.