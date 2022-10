Mat 3:2 huet sech den FC géint de BVB behaapt. Fir Berlin gouf et an Iwwerzuel eng 0:2-Néierlag géint Frankfurt.

Nodeems Bayern München e Freideg den Owend keng Problemer mat Bayer Leverkusen hat, war et e Samschdeg d'Suite vum 8. Spilldag an der däitscher Bundesliga.

An der Owespartie huet den Opsteiger BremenGladbach virgefouert a kloer mat 5:1 gewonnen. Schonn no enger Véierelsstonn stoung et no Goler vu Füllkrug (5', 13') an Ducksch (8') 3:0 fir de Veräin aus dem Norden. An der 37. Minutt huet dunn och nach de Gladbacher Bensebaini mat engem Selbstgol fir de 4:0 gesuergt. No der Paus huet den Thuram op 1:4 verkierzt, ma vill méi sollt vun de Gäscht awer net méi kommen. De Weiser huet mam 5:1 an der 73. Minutt fir d'Schlussresultat gesuergt.

An enger Partie mat vill Tempo a ville Chancen huet sech den 1. FC Köln mat 3:2 géint Borussia Dortmund duerchgesat. An der Paus louchen d'Gäscht mat 1:0 am Avantage. No engem schéine Spillzuch hat de Brand (31') beim BVB fir den Ënnerscheed gesuergt. Och Köln huet geféierlech no vir gespillt, ma iwwert d'Linn ass de Ball bis déi 45. Minutt net gaangen. No der Paus huet Dortmund de Start komplett verschlof. Bannent dräi Minutten ass et dem FC gelongen, fir d'Partie ze dréinen. Fir d'éischt huet de Kainz op 1:1 (53') gesat, ier den Ex-Dortmunder Tigges fir d'2:1-Féierung (56') gesuergt huet. An der 71. Minutt huet de Ljubicic fir déi Kölner nach een dropgesat a seng Ekipp mat 3:1 a Féierung bruecht. An der 78. ass de BVB duerch e Selbstgol vum Schmitz, deen eng Flank vum Rothe onglécklech ofgefälscht huet, nach emol op 2:3 erukomm, ma fir méi sollt et net méi duergoen. Domadder klappt Köln de BVB.

Keng Problemer hat e Samschdeg am Nomëtteg Leipzig mat Bochum. Géint den Opsteiger huet ee sech verdéngt mat 4:0 duerchgesat. Schonn an der Paus louch d'Lokalekipp héich verdéngt mat 2:0 a Féierung an de VfL, deen ni richteg an de Match fonnt huet, konnt frou sinn, datt de Réckstand net nach méi héich war. An der zweeter Hallschent ass dësen awer, wéi ze erwaarden, nach weider ugewuess. No Goler vu Werner (15', 53') an Nkunku (23', 85') stoung et no 90 Minutte 4:0.

Fir den Tabelleleader Union Berlin gouf et zu Frankfurt keng Punkten. D'Eintracht louch no Goler vu Götze (12') a Lindström (42') an der Paus mat 2:0 a Féierung. An der 69. Minutt krut de Kolo Muani op Säite vun der Heemekipp Giel-Rout gewisen. Vun der Iwwerzuel konnten déi Berliner net profitéieren. E Gol wollt hinnen um 8. Spilldag einfach net geléngen, sou datt ee mat 0:2 de Kierzen zitt.

Freiburg huet d'Néierlag vu Berlin genotzt, fir an der Tabell mam Leader mat de Punkte gläichzezéien. D'Ekipp vum Christian Streich huet sech géint Mainz mat 2:1 behaapt. Den SC ass domadder zanter 8 Matcher ongeschloen. Fir Mainz gouf et dogéint an de leschten dräi Matcher keng Punkten. Bei de Mainzer gouf de Lëtzebuerger Leandro Barreiro no 66. Minutten ausgewiesselt.

Eng animéiert Partie hu sech Wolfsburg a Stuttgart am Kellerduell geliwwert. Schonn an der éischter Hallschent hu béid Ekippe Schwächten an der Defense gewisen an hunn esou dem Géigner eng ganz Rei Chancen erlaabt. Véier dovunner goufe genotzt, zwou vum VfL an en zwou vum VfB. Laang huet et duerno no engem Remis ausgesinn, ma an der Nospillzäit huet de Gerhardt fir Wolfsburg nach emol zougeschloen an esou mam 3:2 déi dräi Punkte geséchert.

