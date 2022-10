De F91 gewënnt géint Déifferdeng mat 3:1, iwwerdeems am Match Nidderkuer-Racing kee Gol gefall ass. Rouspert gewënnt géint d'Etzella.

Am nationale Futtball ass um Sonndeg de kompletten 9. Spilldag gespillt ginn.

Diddeleng ass als klore Favorit an de Match géint Déifferdeng gaangen. Dëser Favoritteroll sollt de F91 dann och gerecht ginn. No 90 Minutten heescht et 3:1 fir den nach ongeschloene Leader aus der BGL Ligue. Vun Déifferdeng ass an der 1. Hallschent offensiv kaum eppes komm, iwwerdeems de F91 duerch zwee Goler vum Bojic (22', 55') a Féierung louch. Dem FCD03 ass wuel nach den Uschloss gegléckt, den Ausgläich sollt awer net méi falen. Diddeleng bleift domat 1. an der Tabell.

D'Escher Jeunesse gewënnt no Goler vu Larrière (14') a Klica (32') mat 2:0 géint Stroossen. D'Heemekipp war virun allem an der 1. Hallschent déi spillbestëmmend Ekipp sou dass e sech um Enn och net ganz onverdéngt géint d'UN duerchsetze kann, obwuel Stroossen sech zu kengem Moment opginn huet. D'Jeunesse huet an der Tabell mat 9 Punkten elo nëmmen nach 1 Punkt manner wéi Stroossen.

Rouspert gewënnt mat 3:1 géint d'Etzella. D'Heemekipp louch tëschenzäitlech mat 2:0 a Féierung, Carratala-Jimenez a Bouché hu markéiert. Nom Uschloss vum Rapaille an der 71. Minutt huet d'Etzella nach emol alles no vir geheit, sollt den Ausgläich awer net méi markéieren. De Spruds huet mam 3:1 fir d'Entscheedung gesuergt. Rouspert huet elo 7 Punkten, nämmlecht vill wéi d'Fola, déi zu Käerjeng verluer hunn.

Den Opsteiger vu Käerjeng ka sech mat 3:2 géint d'Escher Fola duerchsetzen. Etoundi an der 25' a Jänisch an der 34' hunn an der 1. Hallschent de Grondstee fir d'Victoire geluecht. Nom Säitewiessel sollt den Titizian den Deckel zou maachen. Käerjeng spillt als Opsteiger domat weider eng ganz stabil Saison, iwwerdeems d'Fola no der Victoire vu Rouspert op der leschter Plaz leit.

Virun 205 Supporter huet Wolz am eegene Stadion géint Péiteng mat 0:2 de Kierzere gezunn. Abreu (33') a Tekiela (74') hunn d'Goler fir d'Visiteure geschoss.

De Progrés Nidderkuer spillt mam Racing0:0-Gläich. Wierklech hëllefe mëscht dat kenger Ekipp. Racing bleift op der 3. Plaz an der Tabell iwwerdeems Péiteng op der 5. Plaz ass. An och am Match Hueschtert géint Monnerech sollt um Sonndeg kee Gol falen.

De Match Hesper - Munneref ass um 16 Auer ugepaff ginn.

