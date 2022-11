Dat ëmstriddent Sprangreiden am Moderne Fënnefkampf ass no den Olympesche Spiller 2024 zu Paräis endgülteg Geschicht.

Um Kongress vum Weltverband UIPM e Sonndeg huet ee mat 69 vun 83 Stëmme fir e Parcours mat Hindernisser als nei Sportaart am Moderne Fënnefkampf gestëmmt. Et gouf schonn eng Rei Testkompetitioune mat der neier Disziplin.

D'Sprangreide war nom Skandal ëm déi däitsch Athleetin Annika Schleu bei den Olympesche Spiller am Summer 2021 staark an d'Kritik geroden. Zu Tokio louch d'Schleu un der Spëtzt an et hat kloer no enger Goldmedail ausgesinn, wéi bei hir dat zougelouste Päerd d'Sprange verweigert huet. Ënner Tréinen hat si probéiert, d'Déier mat Sporen an enger Peitsch zeréck an de Parcours ze bréngen, d'Biller waren ëm d'Welt gaangen.

Als Konsequenz huet een decidéiert, d'Sprangreiden am Moderne Fënnefkampf ze sträichen. Elo ass de Parcours mat Hindernisser dann déi nei Sportaart.

Fir 2028 ass de Moderne Fënnefkampf nach net am olympesche Programm. Duerch déi nei Sportaart, déi duerch d'Show Ninja Warrior populär gouf, hofft een, datt d'Chancë méi grouss sinn, fir 2028 nach mat dobäi ze sinn. Am Parcours ginn et Hindernisser an der Loft an och um Buedem.