En Donneschdeg den Owend spillt Dammen-Basketnationalekipp hiren drëtte Match an der Qualifikatioun fir d'EuroBasket 2023.

Nodeems d'Rout Léiwinnen hir zwou éischt Partië géint d'Schwäiz an Italien verluer hunn, waart mat der Slowakei e ganz staarke Géigner. D'FLBB-Formatioun kritt et ëm sou méi schwéier well eng Rei Stammspillerinne feelen.

An Amerika huet d'College-Saison nämlech ugefaangen. Dofir muss den Trainer Mariusz Dziudzia op 4 wichteg Spillerinnen, dorënner och d'Anne Simon verzichten. D'Lisa Jablonowski ass wuel dobäi, mee konzentréiert sech komplett op hire Studium. Dofir feelen awer och zwee Piliere mam Nadia Mossong a Magaly Meynadier. De Lëtzebuerger Kader ass wuel nach ëmmer talentéiert, mee en Donneschdeg um 19 Auer geet et géint eng Ekipp, déi an der Weltranglëscht 44 Plaze virun de Lëtzebuergerinne läit.

Dobäi läit dann dës Kéier méi Responsabilitéit op de Schëllere vun den Diddelenger Dammen. Etute, Geniets an Mreches hunn eng wichteg Roll an dëser jonker Ekipp. Och d'Esmeralda Skrijelj vu Steesel soll d'Ekipp mat hirer Experienz féieren. De Match géint d'Slowakei gëtt wuel immens schwéier, mee d'Rout Léiwinnen an hire Staff kucken och op de Match e Sonnden an der Schwäiz.

Wéi sech d'FLBB-Dammen um Enn aus der Affär zeien, dat gitt Dir en Donneschdeg vun 19 Auer un am Stream gewuer.