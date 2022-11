No der WM zu Tréier am Juli, spillt Lëtzebuerger Nationalekipp e Samschden um 15:00 Auer am "Keelencenter Langertz" en Testmatch géint d’Saarland.

Um Trainerposten huet sech no der WM eppes gedoen. De Steve Blasen (3-fache Weltmeeschter) a Patrick Molitor sëtzen zanter e puer Méint um Trainerstull, déi den Jean-Pierre Schnorbus an Berto Bargagna ersat hunn. Si mussen an hirem éischten Asaz als Nationaltrainer awer direkt op 2 routinéiert Spiller verzichten. De Gilles Mores an Christopher Zels musse passen. Dowéinst notzen déi nei Traineren d'Geleeënheet nei Spiller ze testen. Nieft de WM-Participante an Bundesligaspiller Chris Fuchs an Tom Hoffmann goufen de Romain Back, Ralph Miny, Mike Molitor a Gilles Neiertz nominéiert. D'Gäscht aus dem Saarland hu virun dësem Duell annoncéiert, dass den aktuelle Vize-Weltmeeschter Robin Schrecklinger mat vun der Partie ass. Déi aner Spiller, déi fir dësen Test mat um Dill stinn, hunn alleguerte Bundesliga Erfarung a wäerten et de Roude Léiwen net einfach maachen. D'Trainer Blasen a Molitor hunn an hirem 1. Match als Nationaltrainer also keng einfach Aufgab virun sech. Links PDF: Pressecommuniqué