Den Olivier Thill behaapt, datt hien net méi an der Nationalekipp wier, well hien op säin eegene Physiotherapeut zréckgräift, de Luc Holtz dementéiert dat.

An engem Reportage am Tageblatt vun e Freideg steet ze liesen, datt de Olivier Thill net méi am Kader vun der Futtballnationalekipp wier. Dat hätt den Nationaltrainer Luc Holtz dem Concernéierten esou matgedeelt. De Grond, wier deen, datt de Spiller net op de medezinesche Staff vun der FLF géif zeréck gräifen, mee säin eegene Physiotherapeut hätt.

Wéinst engem Rass un de Kräizbänner war den Olivier Thill net bei den zwee Testmatcher géint Ungarn an duerno géint Bulgarien mat dobäi. Am Tageblatt-Interview seet hien, datt de Luc Holtz him iwwer SMS matgedeelt hätt, datt hien net méi am Kader wier. Den Olivier Thill seet, datt dat domadder ze dinn hätt, datt hien op ee perséinleche Physiotherapeut géif zeréck gräifen. De Luc Holtz relativéiert dat awer:

"Den Oli ass aus dem A-Kader suspendéiert ginn. Awer net well den Oli bei een anere Physio gaangen ass. Hien ass suspendéiert ginn u Manktem u Respekt vis à vis vum Staff vun der A-Ekipp."

De Luc Holtz geet net dovunner aus, datt een an noer Zukunft den Olivier Thill nees am Dress vun der Nationalekipp wäert gesinn.

"Den Oli huet sech an eng Situatioun eramanövréiert, wou et extrem schwéier gëtt, fir nees eng Kéier eraus ze kommen. Esou wéi et elo ausgesäit, fiert hien an déi selwecht Richtunge weider. Also gëtt et extrem, extrem komplizéiert ënnert deene Leit, déi den Ament do responsabel sinn, fir ënnert deenen nach eng Kéier Nationalekipp ze spillen."



Datt eng Dier beim Luc Holtz awer ni definitiv zou ass, dat huet hie gewisen, wéi hie se nees fir den Dejvid Sinani opgemaach huet.