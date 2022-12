An der Kategorie vun der jonker Lëtzebuerger Karateka (ënner 55 Kilo) waren 41 Athletinnen ugemellt.

Dobäi gouf et direkt am éischte Match vun der Lëtzebuergerin eng 5:1-Néierlag géint d'Veronica Brunori, déi den Tournoi dono och gewanne konnt. Sämtlech aner Matcher am Repechage konnt d'Sportlerin aus dem COSL-Elitekader gewannen, esou datt zum Schluss eng gutt drëtte Plaz an der Kategorie ënner 55 Kilo erausgesprongen ass.

D'Schreiwes vum Management

D'Jenny konnt gëschter mat enger gudder 3. Plaz um international staark besaaten (727 Athleten / 42 Natiounen) Venice Cup d'Joer 2022 ofschléissen. An der Kategorie -55kg waren insgesamt 41 Athletinnen gemellt. D'Jenny hat eng schwéier Auslousung, no engem Fräilous ass hatt am éischten Tour op d'Lokalmatadorin Veronika Brunori (WR N°17) gefall. D'Jenny huet net gutt an den Tournoi fonnt a misst sech mat 5-1 geschloë ginn. Dat Italienescht konnt sech bis an d'Final duerchgekämpfen an huet schlussendlech och gewonnen. Doduerch stung d'Jenny am Repêchage. Och hei huet keng einfach Aufgab op hatt gewaard an zwar d'N°1 am WR (-50kg; d'Athletin aus Venezuela huet aus Gewiichtsgrënn missen am Jenny senger Kategorie starten). D'Jenny konnt sech awer an engem spannende Match géint Yorgelis Salazar mat 2-0 duerchsetzen. Duerno huet d'Sportlerin aus dem COSL-Elitekader sech mat 3-0 géint d'Valentina Pacino (ITA) a mat 2-0 géint d'Schwäizerin Maya Schärer (WR N°16) duerchgesat a gouf mat der Bronze Medaille belount.

Hei dem Jenny säi Parcours:

Kategorie -55kg (41 Athletinnen aus 16 Natiounen):

1. Match: Fräilous

2. Match: BRUNORI Veronika (ITA; WR N°17) - WARLING Jenny: 5-1

REPECHAGE:

1. Match: WARLING Jenny - SALAZAR Yorgelis (VEN; WR N°1 bei -50kg): 2-0

2. Match: WARLING Jenny - PACINO Valentina (ITA): 3-0

3. Match: WARLING Jenny - SCHÄRER Maya (SUI; WR N°16): 2-0