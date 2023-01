Um Freideg gouf et an Holland ee wichtege Succès fir ADO Den Haag mam Dirk Carlson.

Fir de Florian Bohnert, dee viru kuerzem vun Nidderkuer op Bastia an déi zweet franséisch Liga gewiesselt ass, goung et mat senger néier Ekipp an der Coupe géint Évreux aus der National 2. Laang louch den ënnerklassege Veräin a Féierung, ma kuerz viru Schluss konnt Bastia ausgläichen, soudass et an d’Eelefmeterschéissen gaangen ass. Hei konnt d’Ekipp vum Florian Bohnert, deen de ganze Match iwwer um Terrain stoung, sech duerchsetzen a sech domat fir déi nächst Ronn qualifizéieren.

Freideg

An der zweeter hollännescher Liga konnt ADO Den Haag zu Dordrecht eng wichteg Victoire am Ofstigskampf feieren. Nodeems de Schuurman vun Dordrecht an der 21. Minutt huet misse vum Terrain goen, war Den Haag déi dominant Ekipp. Um Enn wënnt d’Ekipp vum Dirk Carlson, deen de ganze Match op der Bänk souz, duerch een Eelefmeter mat 1:0.