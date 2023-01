Bei den Australian Open am Tennis zu Melbourne gëtt et eng déck Iwwerraschung bei den Dammen.

D‘Nummer 2 op der Welt Ons Jabeur aus Tunesien verléiert an den 32.-Finallen an 3 Sätz mat 1-6, 7-5 an 1-6 géint d‘Marketa Vondrousova.

D'Tschechin steet am WTA-Ranking just op der 86. Plaz.