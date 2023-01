Am 1. Match no der Wanterpaus an der Bundesliga hat den Tabellendrëtte Leipzig den Tabelleleader an aktuelle Champion Bayern München op Besuch.

Bundesliga - 16. Spilldag

RB Leipzig - Bayern München 1:1

Et war an der 1. Hallschent en intensive Match, allerdéngs ouni vill Golchancen. De Gnabry huet 1 mol op de Potto geschoss, e Gol vum Goretzka huet net getraff, ma an der 37. Minutt huet de Choupo-Moting no Viraarbecht vum Gnabry den 1:0 geschoss fir d'Bayern. Mat deem Resultat ass et an d'Paus gaangen.

RB Leipzig ass besser aus de Kabinne komm, well et huet just bis déi 52. Minutt gedauert, bis si duerch den Halstenberg den 1:1 Ausgläich markéiere konnten.

Leipzig huet duerno méi Drock gemaach, ma et sollt hinnen net geléngen nach den 2:1 ze schéissen. De Spëtzematch vum 16. Spilldag ass deemno mat engem 1:1 op en Enn gaangen an et bleift bei 6 Punkten Differenz tëscht dem Tabelleleader Bayern an de Leipziger.

Coupe de France - 1/16-Finall (21.15 Auer)



Olympique Marseille - Stade Rennes