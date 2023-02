Dëse Weekend spillt déi Lëtzebuerger Tennis Davis Cup Ekipp am Play-Off fir an den Weltgrupp 2 zu Esch am CNT géint Südafrika.

Elo ass och gewosst, wien de Kapitän Gilles Muller fir d'Simplen nominéiert huet. Am éischten Eenzel spillt e Samschdeg de Mëtteg vu 14 Auer un den Alex Knaff géint den Alec Beckley. Duerno kritt de Chris Rodesch et am zweete Match mam Kris van Wyk ze dinn. E Sonndeg geet et dann um 12 Auer mam Dubbel weider. Duerno stinn dann nach zwee Simplen um Programm.