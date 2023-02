Leipzig a Freiburg konnten donieft hir Auswäertsmatcher gewannen. Wichteg 3 Punkte gouf et och fir Stuttgart géint Köln.

Borussia Mönchengladbach huet sech doheem mat 3:2 géint Bayern behaapt. Duerch d'rout Kaart fir den Upamecano an der 8. Minutt hu sech déi Münchener fréi selwer deziméiert. Kuerz drop huet de Stindl no engem Fräistouss den 1:0 markéiert. D'Gäscht hunn awer dogéint gehalen a konnten nach an der 1. Hallschent ausgläichen. Den Choupo-Moting hat de Ball no enger flotter Kombinatioun iwwer lénks am Filet ënnerbruecht. Gladbach huet awer weider fréi attackéiert an den Hofmann huet seng Ekipp an der 55.Minutt mat 2:1 vir bruecht. An der 84. Minutt huet den Thuram mam 3:1 alles kloer gemaach. Dem Tel säi Gol an der Nospillzäit huet näischt méi un der Néierlag fir Bayern geännert.

Wolfsburg huet iwwerdeems doheem mat 0:3 géint RB Leipzig verluer. Obwuel de Match ausgeglach war huet de Forsberg seng Faarwen an der 1. Hallschent a Féierung bruecht. Nom Téi haten d'Gäscht weiderhin déi besser Golchancen. De Laimer an de Szoboszlai hu mat hire Goler an der Schlussphas den Deckel op d'Partie drop gemaach.

Duerch d'3:0-Victoire vu Stuttgart géint Köln huet sech de VFB wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig geséchert. d'Heemekipp war an der 9. Minutt duerch de Gil Dias a Féierung gaangen. An der 2. Hallschent huet de Sosa op 2:0 gesat. De Coulibaly huet mam 3:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.

Bochum huet sech doheem misse mat 0:2 géint Freiburg geschloe ginn. D'Heemekipp war virun der Paus méi aktiv, louch awer duerch e Gol vum Gregoritsch 0:1 hannen. Kuerz nom Säitewiessel huet den Höler fir Freiburg erhéicht. No der rouder Kaart fir de Losilla an der 63. Minutt war de Match entscheet.

Um Freideg hat Augsburg knapp mat 1:0 géint Hoffenheim gewonnen.

Eintracht Frankfurt spillt um 18:30 Auer am Owesmatch nach géint Werder Bremen.

