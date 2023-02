Am Basket huet de Conseil d'Appel vun der Federatioun RTL-Informatiounen no decidéiert, datt d'Resultat vum Match Gréngewald géint Diddeleng bestoe bleift.

De Gréngewald huet deemno D'Halleffinall vun der Coupe bei den Damme mat 78:77 gewonnen.

Am Ufank vum Match hat Diddeleng 2 Punkte bäi kritt, déi ni gefall sinn, an um Enn op ee Punkt gewonnen, d'Resultat gouf dunn nom Match revidéiert.

D'Verbandsgeriicht hat decidéiert, de Match nei ze spillen, de Gréngewald war dunn an Appell gaangen an krut an dëser Instanz Recht.