Am nationale Basket ginn e Samschdeg d’Coupefinalle bei den Dammen a bei den Hären gespillt.

No der Affair an der Halleffinall ass elo sécher, datt d’Dammen vun der Sparta Bartreng et mam Gréngewald Hueschtert ze dinn kréien. Direkt duerno heescht d’Finall bei den Hären dann Basket Esch géint d’Etzella Ettelbréck. Fir déi Ettelbrécker ass et eng historesch Finall.